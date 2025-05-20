Колонки Creative Pebble V3
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб.
В наличии
Код товара: 477435
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.3
Дополнительно
Bluetooth
Мощность
2.2 Вт
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.4
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
Мощность фронтальных колонок
2.2 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, г.
940
Описание товара Колонки Creative Pebble V3
Используя всего одно соединение USB-C как для передачи звука, так и для питания, Creative Pebble V3 имеют вдвое большую силу звучания и улучшенные акустические характеристики, позволяя наслаждаться более мощным и чистым звуком по USB! Кроме того, эти динамики формата 2.0 также имеют функцию беспроводного подключения, обеспечивая возможность беспроводной потоковой передачи аудио с мобильных устройств на базе технологии Bluetooth 5.0. Также, в Creative Pebble V3 реализована технология обработки звука Clear Dialog, повышающая чистоту речи в кино и телешоу. Сохранив прежний минималистичный дизайн, подходящий для любой настольной системы, данное устройство становится идеальным решением для дома, офиса и даже игровой станции!
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.3
Дополнительно
Bluetooth
Мощность
2.2 Вт
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.4
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
линейный
Развернуть
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
Мощность фронтальных колонок
2.2 Вт
Страна производитель
Китай
Используя всего одно соединение USB-C как для передачи звука, так и для питания, Creative Pebble V3 имеют вдвое большую силу звучания и улучшенные акустические характеристики, позволяя наслаждаться более мощным и чистым звуком по USB! Кроме того, эти динамики формата 2.0 также имеют функцию беспроводного подключения, обеспечивая возможность беспроводной потоковой передачи аудио с мобильных устройств на базе технологии Bluetooth 5.0. Также, в Creative Pebble V3 реализована технология обработки звука Clear Dialog, повышающая чистоту речи в кино и телешоу. Сохранив прежний минималистичный дизайн, подходящий для любой настольной системы, данное устройство становится идеальным решением для дома, офиса и даже игровой станции!
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение,когда нужен умеренный,но четкий звук на разных частотах.
Достоинства:
Комментарий:
вроде работают, красивые. Помогите пж как правильно подключить?!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,кра,ивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки, красивые и очень хорошо звучат
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на подарок дочери , нужны были именно белые. Товар пришел целым , хорошо упакован . Внешний и вид звучание на 5 баллов, рекомендую к покупке данные колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, для ноутбука просто песня, особенно для старого с хриплым динамиком. Забрал последние и рад, что успел. Звучание прекрасное по качеству и абсолютно достаточное для моих нужд. Хочу сказать некоторым комментаторам - если вам надо тусоваться - то не смешите, когда берёте 5ватные колонки и вам не достаточно)))) Для работы в офисе или дома - это идеальное решение! Реально слушаю не больше 25% от оборота, а в основном все 15%.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь колонками уже месяцев 5, очень довольна приобретением, аккуратные, звук хороший, отлично встали в сэтап.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую для телевизоров на кухню и ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видевстречь и редко послушать музыку.
Достоинства:
Комментарий:
оказали чуть больше, чем я предполагал. звук хороший со скидкой на размеры. неприкрытые динамики легко повредить.
Достоинства:
Комментарий:
прикольные колоночки, звук не плохой, но и не супер конечно, для пк хватает
Достоинства:
Комментарий:
Подключаются к ноутбуку через USB-порт. Это удобно, не нужно к электросети подключать
Достоинства:
Комментарий:
Колонки очень крутые, для компа более чем)))
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук для таких маленьких колонок за такие деньги, для ребенка громкость в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Музыку на них не послушать, а вот поиграть и посмотреть фильм или видео хватает Писали в комментариях, что не хватает громкости, лично для меня не нужно выкручивать на полную Кстати, на максимальной громкости начинают хрипеть, но это не критично
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хорошие. Но требуют еще настройки на эквалайзере, изначально очень басистые)
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, звук для такого размера соответствует ожиданиям! Для пк зоны вполне! Посмотреть фильм, поиграть! Выглядят хорошо! Запечатаны были , в заводской пленке динамики, проверил все работает отлично. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
поиграть и посмотреть фильмы громкости хватает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, очень порадовали.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывалось в подарок, но человек очень доволен и они прекрасно вписались в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
не ожидала . очень приятно удивило, качество звука хорошее. занимают мало места.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал от них такого звука, не хуже gbl точно, для просмотра фильмов и игр достаточно. Брал за 1600 по моему, не больше
Колонки Creative Pebble V3 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Creative Pebble V3
Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение,когда нужен умеренный,но четкий звук на разных частотах.
Достоинства:
Комментарий:
вроде работают, красивые. Помогите пж как правильно подключить?!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,кра,ивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки, красивые и очень хорошо звучат
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на подарок дочери , нужны были именно белые. Товар пришел целым , хорошо упакован . Внешний и вид звучание на 5 баллов, рекомендую к покупке данные колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, для ноутбука просто песня, особенно для старого с хриплым динамиком. Забрал последние и рад, что успел. Звучание прекрасное по качеству и абсолютно достаточное для моих нужд. Хочу сказать некоторым комментаторам - если вам надо тусоваться - то не смешите, когда берёте 5ватные колонки и вам не достаточно)))) Для работы в офисе или дома - это идеальное решение! Реально слушаю не больше 25% от оборота, а в основном все 15%.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь колонками уже месяцев 5, очень довольна приобретением, аккуратные, звук хороший, отлично встали в сэтап.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую для телевизоров на кухню и ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видевстречь и редко послушать музыку.
Достоинства:
Комментарий:
оказали чуть больше, чем я предполагал. звук хороший со скидкой на размеры. неприкрытые динамики легко повредить.
Достоинства:
Комментарий:
прикольные колоночки, звук не плохой, но и не супер конечно, для пк хватает
Достоинства:
Комментарий:
Подключаются к ноутбуку через USB-порт. Это удобно, не нужно к электросети подключать
Достоинства:
Комментарий:
Колонки очень крутые, для компа более чем)))
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук для таких маленьких колонок за такие деньги, для ребенка громкость в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Музыку на них не послушать, а вот поиграть и посмотреть фильм или видео хватает Писали в комментариях, что не хватает громкости, лично для меня не нужно выкручивать на полную Кстати, на максимальной громкости начинают хрипеть, но это не критично
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хорошие. Но требуют еще настройки на эквалайзере, изначально очень басистые)
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, звук для такого размера соответствует ожиданиям! Для пк зоны вполне! Посмотреть фильм, поиграть! Выглядят хорошо! Запечатаны были , в заводской пленке динамики, проверил все работает отлично. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
поиграть и посмотреть фильмы громкости хватает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, очень порадовали.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывалось в подарок, но человек очень доволен и они прекрасно вписались в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
не ожидала . очень приятно удивило, качество звука хорошее. занимают мало места.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал от них такого звука, не хуже gbl точно, для просмотра фильмов и игр достаточно. Брал за 1600 по моему, не больше