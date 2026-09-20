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Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный купить с доставкой в Москве
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Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный

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Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 1
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 2
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 3
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 4
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 5
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 6
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 7
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 8
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 9
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 10
Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 1
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 2
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 3
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 4
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 5
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 6
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 7
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 8
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 9
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 10
  • Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541414
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, кг.
9

Описание товара Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный

Компактные черные колонки 2.0 Edifier R1855DB благодаря наличию модуля Bluetooth упрощают работу с ноутбуком. Устройство с общей мощностью 70 Вт позволит насладится объемным чистым звуком. Комфортной работе способствует наличие беспроводного пульта и возможность регулировки басов и высоких частот.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R1855DB 2.0 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные черные колонки 2.0 Edifier R1855DB благодаря наличию модуля Bluetooth упрощают работу с ноутбуком. Устройство с общей мощностью 70 Вт позволит насладится объемным чистым звуком. Комфортной работе способствует наличие беспроводного пульта и возможность регулировки басов и высоких частот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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