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Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT купить с доставкой в Москве
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Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT

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Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 1
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 2
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 3
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 4
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 5
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 6
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 7
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 1
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 2
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 3
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 4
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 5
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 6
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 7
  • Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
15 700 руб.  33 120 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT
15 700 руб. -53%
33 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
11.15

Описание товара Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT

Колонки 2.0 Edifier R2000DB представляют собой оптимальное сочетание качественного звука и удобного подключения. Высокочастотный динамик с шелковым куполом получил заводское имя «Орлиный глаз» и отличается прекрасной детализацией звука. В акустической системе используется технология Bi-Amping: сигнал для каждого из 4 динамиков колонок обрабатывается собственным усилителем класса D. Встроенный эквалайзер имеет 2 предустановленные настройки классического и динамического стиля звучания. Выбрать желаемые опции можно при помощи пульта дистанционного управления, а регуляторы частот и общей громкости расположены на задней панели активной колонки.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.0 Edifier R2000DB представляют собой оптимальное сочетание качественного звука и удобного подключения. Высокочастотный динамик с шелковым куполом получил заводское имя «Орлиный глаз» и отличается прекрасной детализацией звука. В акустической системе используется технология Bi-Amping: сигнал для каждого из 4 динамиков колонок обрабатывается собственным усилителем класса D. Встроенный эквалайзер имеет 2 предустановленные настройки классического и динамического стиля звучания. Выбрать желаемые опции можно при помощи пульта дистанционного управления, а регуляторы частот и общей громкости расположены на задней панели активной колонки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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