Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%15 700 руб. 33 120 руб.
В наличии
Код товара: 645340
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Загружаем...
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Загружаем...
15 700 руб. -53%
33 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
11.15
Описание товара Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT
Колонки 2.0 Edifier R2000DB представляют собой оптимальное сочетание качественного звука и удобного подключения. Высокочастотный динамик с шелковым куполом получил заводское имя «Орлиный глаз» и отличается прекрасной детализацией звука. В акустической системе используется технология Bi-Amping: сигнал для каждого из 4 динамиков колонок обрабатывается собственным усилителем класса D. Встроенный эквалайзер имеет 2 предустановленные настройки классического и динамического стиля звучания. Выбрать желаемые опции можно при помощи пульта дистанционного управления, а регуляторы частот и общей громкости расположены на задней панели активной колонки.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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Колонки 2.0 Edifier R2000DB представляют собой оптимальное сочетание качественного звука и удобного подключения. Высокочастотный динамик с шелковым куполом получил заводское имя «Орлиный глаз» и отличается прекрасной детализацией звука. В акустической системе используется технология Bi-Amping: сигнал для каждого из 4 динамиков колонок обрабатывается собственным усилителем класса D. Встроенный эквалайзер имеет 2 предустановленные настройки классического и динамического стиля звучания. Выбрать желаемые опции можно при помощи пульта дистанционного управления, а регуляторы частот и общей громкости расположены на задней панели активной колонки.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Edifier R2000DB 2.0 черный/черный 120Вт BT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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