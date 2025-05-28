Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262)
Пространство на рабочем столе, да и в любом другом месте — ресурс очень ценный и далеко не безграничный, поэтому компактная полочная акустика никогда не потеряет своей актуальности. Особенно если она способна обеспечить по-настоящему качественный звук, как это делает SVEN SPS-614. Размещенные в корпусе из MDF два динамика — низкочастотный (? 100 мм) и высокочастотный (? 25 мм) обеспечивают отличное звучание в диапазоне от 40 Гц до 22 кГц. Общая мощность при этом составляет 40 Вт, для комнаты средних размеров этого будет вполне достаточно. Дизайн у акустики 2.0 строгий, но приятный. Отделка черного цвета придает ему основательности. Регуляторы на боковой панели не только удобны и позволяют подстроить тональный баланс под вкус слушателя, но и служат привлекательным декоративным элементом. Передние сетки снимаются, с открытыми динамиками внешний вид колонок становится еще более интересным и привлекательным, больше напоминая премиальные модели, чем бюджетные решения.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое, звук хороший)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колоночки, брал их из-за наличия функции блютуз, что бы была возможность подключать их на выбор к двум ноутбукам, блютуз работает без нареканий, всё подключается и работает без сбоев!
Достоинства:
Комментарий:
Товар годный. Блютуз без проблем подключился к телефону. Взял, как усиление звука телевизора на кухне. Не буду говорить про, например высокие занижаются, низкие завышаются, бла бла бла... Мне звук нравиться: громко, четко, ясно, с басами, без помех. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Фирменная упаковка. Изделие качественное. Искал для компьютера. Чтобы не пищали и трещали из угла, но и чтобы стены дрожали - не нужно. Громкости достаточно. ВЧ хорошо слышно, НЧ зависит от источника. В играх достойно. Музыку только через блютус пробовал, приходится Дб наваливать, чтобы слышно было. Через видео не показать, телефон не передаёт. Шумы есть, но очень слабые и только если вплотную ухом к колонке прижаться. В общем меня устраивает. Тут смотря чего от них ждать. Мои ожидания совпали. Присматриваю саундбар для ТВ, возможно SVEN рассмотрю, но там всё-таки низы поглубже нужны)))
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю, что по отзывам, но колонки ведут себя более чем достойно за свою цену, никаких шумов нет, хрипов нет, только чистый звук и неплохой басс
Достоинства:
Комментарий:
Тестю понравились. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Купил в черную пятницу. В целом не особо доволен качеством звучания, но блютуз скорее достоинство колонок. Кабель так же фонит как и других свенах
Достоинства:
Комментарий:
колонки отличные но мощность маленькая не так как хотелось
Достоинства:
Комментарий:
Отличные парные колонки. Самое то для ПК
Достоинства:
Комментарий:
Просто бомба!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, звук понравился, самое то для компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, качество на 5 ку
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает на ура Звучит достойно для такой техники
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая акустика для компьютера. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует цена и качество. Для компьютера само то
Достоинства:
Комментарий:
ах****ый бас
Достоинства:
Комментарий:
Какие колонки - такая и цена
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, легко прицепляются к bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, не ждите супер шикарных басов конечно, но вполне все отлично. Греется плата при прослушивании на громком уровне, что говорит о экономии на компонентах производителем. На большой громкости захлеб басов, необходимо добавлять конденсаторов на плату.
Достоинства:
Комментарий:
Для своих размеров малышки отлично звучат. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена приятная, звук средний
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество соответствует. Работают без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Если нужно для базового прослушивания, то сверх хватит всей мощности и качества звука.
Отзывы о товаре Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262)
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое, звук хороший)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колоночки, брал их из-за наличия функции блютуз, что бы была возможность подключать их на выбор к двум ноутбукам, блютуз работает без нареканий, всё подключается и работает без сбоев!
Достоинства:
Комментарий:
Товар годный. Блютуз без проблем подключился к телефону. Взял, как усиление звука телевизора на кухне. Не буду говорить про, например высокие занижаются, низкие завышаются, бла бла бла... Мне звук нравиться: громко, четко, ясно, с басами, без помех. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Фирменная упаковка. Изделие качественное. Искал для компьютера. Чтобы не пищали и трещали из угла, но и чтобы стены дрожали - не нужно. Громкости достаточно. ВЧ хорошо слышно, НЧ зависит от источника. В играх достойно. Музыку только через блютус пробовал, приходится Дб наваливать, чтобы слышно было. Через видео не показать, телефон не передаёт. Шумы есть, но очень слабые и только если вплотную ухом к колонке прижаться. В общем меня устраивает. Тут смотря чего от них ждать. Мои ожидания совпали. Присматриваю саундбар для ТВ, возможно SVEN рассмотрю, но там всё-таки низы поглубже нужны)))
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю, что по отзывам, но колонки ведут себя более чем достойно за свою цену, никаких шумов нет, хрипов нет, только чистый звук и неплохой басс
Достоинства:
Комментарий:
Тестю понравились. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Купил в черную пятницу. В целом не особо доволен качеством звучания, но блютуз скорее достоинство колонок. Кабель так же фонит как и других свенах
Достоинства:
Комментарий:
колонки отличные но мощность маленькая не так как хотелось
Достоинства:
Комментарий:
Отличные парные колонки. Самое то для ПК
Достоинства:
Комментарий:
Просто бомба!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, звук понравился, самое то для компьютера.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, качество на 5 ку
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает на ура Звучит достойно для такой техники
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая акустика для компьютера. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует цена и качество. Для компьютера само то
Достоинства:
Комментарий:
ах****ый бас
Достоинства:
Комментарий:
Какие колонки - такая и цена
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки, легко прицепляются к bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, не ждите супер шикарных басов конечно, но вполне все отлично. Греется плата при прослушивании на громком уровне, что говорит о экономии на компонентах производителем. На большой громкости захлеб басов, необходимо добавлять конденсаторов на плату.
Достоинства:
Комментарий:
Для своих размеров малышки отлично звучат. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена приятная, звук средний
Достоинства:
Комментарий:
Цена-качество соответствует. Работают без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Если нужно для базового прослушивания, то сверх хватит всей мощности и качества звука.