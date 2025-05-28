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Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262) купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262)

23 Отзывы
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Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262) - фото 1
Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ
Питание от сети
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
  • Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262) - фото 1
  • Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504707
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Мощность
2x20 Вт
Производство
Китай
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
Мощность фронтальных колонок
20 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х21
Вес, кг.
5

Описание товара Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262)

Пространство на рабочем столе, да и в любом другом месте — ресурс очень ценный и далеко не безграничный, поэтому компактная полочная акустика никогда не потеряет своей актуальности. Особенно если она способна обеспечить по-настоящему качественный звук, как это делает SVEN SPS-614. Размещенные в корпусе из MDF два динамика — низкочастотный (? 100 мм) и высокочастотный (? 25 мм) обеспечивают отличное звучание в диапазоне от 40 Гц до 22 кГц. Общая мощность при этом составляет 40 Вт, для комнаты средних размеров этого будет вполне достаточно. Дизайн у акустики 2.0 строгий, но приятный. Отделка черного цвета придает ему основательности. Регуляторы на боковой панели не только удобны и позволяют подстроить тональный баланс под вкус слушателя, но и служат привлекательным декоративным элементом. Передние сетки снимаются, с открытыми динамиками внешний вид колонок становится еще более интересным и привлекательным, больше напоминая премиальные модели, чем бюджетные решения.

Отзывы о товаре Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое, звук хороший)
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Валерий В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колоночки, брал их из-за наличия функции блютуз, что бы была возможность подключать их на выбор к двум ноутбукам, блютуз работает без нареканий, всё подключается и работает без сбоев!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар годный. Блютуз без проблем подключился к телефону. Взял, как усиление звука телевизора на кухне. Не буду говорить про, например высокие занижаются, низкие завышаются, бла бла бла... Мне звук нравиться: громко, четко, ясно, с басами, без помех. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Фирменная упаковка. Изделие качественное. Искал для компьютера. Чтобы не пищали и трещали из угла, но и чтобы стены дрожали - не нужно. Громкости достаточно. ВЧ хорошо слышно, НЧ зависит от источника. В играх достойно. Музыку только через блютус пробовал, приходится Дб наваливать, чтобы слышно было. Через видео не показать, телефон не передаёт. Шумы есть, но очень слабые и только если вплотную ухом к колонке прижаться. В общем меня устраивает. Тут смотря чего от них ждать. Мои ожидания совпали. Присматриваю саундбар для ТВ, возможно SVEN рассмотрю, но там всё-таки низы поглубже нужны)))
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю, что по отзывам, но колонки ведут себя более чем достойно за свою цену, никаких шумов нет, хрипов нет, только чистый звук и неплохой басс
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Тестю понравились. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Женеж Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в черную пятницу. В целом не особо доволен качеством звучания, но блютуз скорее достоинство колонок. Кабель так же фонит как и других свенах
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонки отличные но мощность маленькая не так как хотелось
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные парные колонки. Самое то для ПК
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Просто бомба!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, звук понравился, самое то для компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, качество на 5 ку
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает на ура Звучит достойно для такой техники
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая акустика для компьютера. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Анна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует цена и качество. Для компьютера само то
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
ах****ый бас
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Какие колонки - такая и цена
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, легко прицепляются к bluetooth
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, не ждите супер шикарных басов конечно, но вполне все отлично. Греется плата при прослушивании на громком уровне, что говорит о экономии на компонентах производителем. На большой громкости захлеб басов, необходимо добавлять конденсаторов на плату.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Сергей Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Для своих размеров малышки отлично звучат. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена приятная, звук средний
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество соответствует. Работают без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Арсений М.

Достоинства:


Комментарий:
Если нужно для базового прослушивания, то сверх хватит всей мощности и качества звука.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Мощность
2x20 Вт
Производство
Китай
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
Мощность фронтальных колонок
20 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пространство на рабочем столе, да и в любом другом месте — ресурс очень ценный и далеко не безграничный, поэтому компактная полочная акустика никогда не потеряет своей актуальности. Особенно если она способна обеспечить по-настоящему качественный звук, как это делает SVEN SPS-614. Размещенные в корпусе из MDF два динамика — низкочастотный (? 100 мм) и высокочастотный (? 25 мм) обеспечивают отличное звучание в диапазоне от 40 Гц до 22 кГц. Общая мощность при этом составляет 40 Вт, для комнаты средних размеров этого будет вполне достаточно. Дизайн у акустики 2.0 строгий, но приятный. Отделка черного цвета придает ему основательности. Регуляторы на боковой панели не только удобны и позволяют подстроить тональный баланс под вкус слушателя, но и служат привлекательным декоративным элементом. Передние сетки снимаются, с открытыми динамиками внешний вид колонок становится еще более интересным и привлекательным, больше напоминая премиальные модели, чем бюджетные решения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое, звук хороший)
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Валерий В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колоночки, брал их из-за наличия функции блютуз, что бы была возможность подключать их на выбор к двум ноутбукам, блютуз работает без нареканий, всё подключается и работает без сбоев!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар годный. Блютуз без проблем подключился к телефону. Взял, как усиление звука телевизора на кухне. Не буду говорить про, например высокие занижаются, низкие завышаются, бла бла бла... Мне звук нравиться: громко, четко, ясно, с басами, без помех. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Фирменная упаковка. Изделие качественное. Искал для компьютера. Чтобы не пищали и трещали из угла, но и чтобы стены дрожали - не нужно. Громкости достаточно. ВЧ хорошо слышно, НЧ зависит от источника. В играх достойно. Музыку только через блютус пробовал, приходится Дб наваливать, чтобы слышно было. Через видео не показать, телефон не передаёт. Шумы есть, но очень слабые и только если вплотную ухом к колонке прижаться. В общем меня устраивает. Тут смотря чего от них ждать. Мои ожидания совпали. Присматриваю саундбар для ТВ, возможно SVEN рассмотрю, но там всё-таки низы поглубже нужны)))
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю, что по отзывам, но колонки ведут себя более чем достойно за свою цену, никаких шумов нет, хрипов нет, только чистый звук и неплохой басс
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Тестю понравились. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Женеж Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в черную пятницу. В целом не особо доволен качеством звучания, но блютуз скорее достоинство колонок. Кабель так же фонит как и других свенах
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
колонки отличные но мощность маленькая не так как хотелось
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные парные колонки. Самое то для ПК
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Просто бомба!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, звук понравился, самое то для компьютера.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, качество на 5 ку
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает на ура Звучит достойно для такой техники
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая акустика для компьютера. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Анна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует цена и качество. Для компьютера само то
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
ах****ый бас
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Какие колонки - такая и цена
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, легко прицепляются к bluetooth
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, не ждите супер шикарных басов конечно, но вполне все отлично. Греется плата при прослушивании на громком уровне, что говорит о экономии на компонентах производителем. На большой громкости захлеб басов, необходимо добавлять конденсаторов на плату.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Сергей Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Для своих размеров малышки отлично звучат. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена приятная, звук средний
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество соответствует. Работают без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Арсений М.

Достоинства:


Комментарий:
Если нужно для базового прослушивания, то сверх хватит всей мощности и качества звука.


Колонки Sven SPS-614 2.0 (SV-020262) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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