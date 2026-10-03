Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%10 230 руб. 15 400 руб.
В наличии
Код товара: 109734
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 230 руб. -34%
15 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
4.1
Описание товара Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт
Колонки Creative GigaWorks T40 Series II выполнены в черном цвете и поддерживают формат 2.0. Они идеально подойдут для дополнительного оснащения различной компьютерной техники устройствами для прослушивания аудиотреков. На корпусе колонок предусмотрен линейный вход и выход для наушников. Две колонки мощностью по 16 Вт каждая подарят вам многогранный, насыщенный звук, а возможность регулировки басов и высоких частот позволит настроить воспроизведение по своему вкусу. Creative GigaWorks T40 Series II произведены из MDF и работают от стандартной сети 220 В. Широкий диапазон частот (от 50 Гц до 20000 Гц), который способны воспроизвести эти колонки, позволит передать все нюансы транслируемого звука.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
Развернуть
Страна производитель
Китай
Колонки Creative GigaWorks T40 Series II выполнены в черном цвете и поддерживают формат 2.0. Они идеально подойдут для дополнительного оснащения различной компьютерной техники устройствами для прослушивания аудиотреков. На корпусе колонок предусмотрен линейный вход и выход для наушников. Две колонки мощностью по 16 Вт каждая подарят вам многогранный, насыщенный звук, а возможность регулировки басов и высоких частот позволит настроить воспроизведение по своему вкусу. Creative GigaWorks T40 Series II произведены из MDF и работают от стандартной сети 220 В. Широкий диапазон частот (от 50 Гц до 20000 Гц), который способны воспроизвести эти колонки, позволит передать все нюансы транслируемого звука.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт