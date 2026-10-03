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Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт

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Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 1
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 2
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 3
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 1
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 2
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 3
  • Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
10 230 руб.  15 400 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 109734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт
10 230 руб. -34%
15 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
4.1

Описание товара Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт

Колонки Creative GigaWorks T40 Series II выполнены в черном цвете и поддерживают формат 2.0. Они идеально подойдут для дополнительного оснащения различной компьютерной техники устройствами для прослушивания аудиотреков. На корпусе колонок предусмотрен линейный вход и выход для наушников. Две колонки мощностью по 16 Вт каждая подарят вам многогранный, насыщенный звук, а возможность регулировки басов и высоких частот позволит настроить воспроизведение по своему вкусу. Creative GigaWorks T40 Series II произведены из MDF и работают от стандартной сети 220 В. Широкий диапазон частот (от 50 Гц до 20000 Гц), который способны воспроизвести эти колонки, позволит передать все нюансы транслируемого звука.

Отзывы о товаре Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Creative GigaWorks T40 Series II выполнены в черном цвете и поддерживают формат 2.0. Они идеально подойдут для дополнительного оснащения различной компьютерной техники устройствами для прослушивания аудиотреков. На корпусе колонок предусмотрен линейный вход и выход для наушников. Две колонки мощностью по 16 Вт каждая подарят вам многогранный, насыщенный звук, а возможность регулировки басов и высоких частот позволит настроить воспроизведение по своему вкусу. Creative GigaWorks T40 Series II произведены из MDF и работают от стандартной сети 220 В. Широкий диапазон частот (от 50 Гц до 20000 Гц), который способны воспроизвести эти колонки, позволит передать все нюансы транслируемого звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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