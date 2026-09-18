Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт
Колонки Oklick OK-164 2.0 – выбор тех, кто ищет качественное звучание и стильный дизайн. Эти стационарные акустические системы мощностью 30 Вт создают насыщенный стереозвук, который преобразит восприятие музыки. Колонки из MDF корпуса сочетают в себе элегантность и прочность, и выполнены в классическом черном цвете. Регулировка громкости расположена на передней панели, делая процесс управления звуком простым. OK-164 оснащены разъемом для наушников, что позволяет наслаждаться любимыми композициями в полной тишине, не мешая окружающим. Колонки подключаются к устройствам через 3,5 мм интерфейс, что делает их совместимыми с большинством аудиоустройств. С каждой из двух фронтальных колонок, мощностью 10 Вт, вы получаете впечатляющее звучание в диапазоне частот от 35 Гц до 20 КГц. Высокое отношение сигнал/шум в 65 дБ и качественная сборка создают чистый и ясный звук. Вес колонок составляет 2.37 кг, а их размеры 128x200x110 мм делают их достаточно компактными для размещения в любом помещении. Управление громкостью и другими функциями осуществляется через переднюю панель, облегчая использование.
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