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Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт

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Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
mini jack, RCA
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
30
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 580 руб.  4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255958
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ, пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
mini jack, RCA
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
30
Мощность фронтальных колонок
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
2.29

Описание товара Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт

Колонки Oklick OK-164 2.0 – выбор тех, кто ищет качественное звучание и стильный дизайн. Эти стационарные акустические системы мощностью 30 Вт создают насыщенный стереозвук, который преобразит восприятие музыки. Колонки из MDF корпуса сочетают в себе элегантность и прочность, и выполнены в классическом черном цвете. Регулировка громкости расположена на передней панели, делая процесс управления звуком простым. OK-164 оснащены разъемом для наушников, что позволяет наслаждаться любимыми композициями в полной тишине, не мешая окружающим. Колонки подключаются к устройствам через 3,5 мм интерфейс, что делает их совместимыми с большинством аудиоустройств. С каждой из двух фронтальных колонок, мощностью 10 Вт, вы получаете впечатляющее звучание в диапазоне частот от 35 Гц до 20 КГц. Высокое отношение сигнал/шум в 65 дБ и качественная сборка создают чистый и ясный звук. Вес колонок составляет 2.37 кг, а их размеры 128x200x110 мм делают их достаточно компактными для размещения в любом помещении. Управление громкостью и другими функциями осуществляется через переднюю панель, облегчая использование.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-164 2.0 черный 30Вт




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ, пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
mini jack, RCA
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
30
Мощность фронтальных колонок
15
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Oklick OK-164 2.0 – выбор тех, кто ищет качественное звучание и стильный дизайн. Эти стационарные акустические системы мощностью 30 Вт создают насыщенный стереозвук, который преобразит восприятие музыки. Колонки из MDF корпуса сочетают в себе элегантность и прочность, и выполнены в классическом черном цвете. Регулировка громкости расположена на передней панели, делая процесс управления звуком простым. OK-164 оснащены разъемом для наушников, что позволяет наслаждаться любимыми композициями в полной тишине, не мешая окружающим. Колонки подключаются к устройствам через 3,5 мм интерфейс, что делает их совместимыми с большинством аудиоустройств. С каждой из двух фронтальных колонок, мощностью 10 Вт, вы получаете впечатляющее звучание в диапазоне частот от 35 Гц до 20 КГц. Высокое отношение сигнал/шум в 65 дБ и качественная сборка создают чистый и ясный звук. Вес колонок составляет 2.37 кг, а их размеры 128x200x110 мм делают их достаточно компактными для размещения в любом помещении. Управление громкостью и другими функциями осуществляется через переднюю панель, облегчая использование.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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