Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание
от сети
Разъем для наушников
нет
Входы
RCA
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 400 руб.
5 450
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255948
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Описание товара Колонки Oklick OK-166 BT 2.0 черный 40Вт
Компьютерные колонки Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля, обеспечивая качественное звучание для вашего домашнего или офисного пространства. В комплект входят две колонки, выполненные из прочного МДФ и пластика, что гарантирует долговечность и отличный акустический эффект. Общая мощность составляет впечатляющие 40 Вт, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звуком.
Эти колонки разработаны с акцентом на простоту использования и надежность. Они питаются от сети, что устраняет необходимость в дополнительных батареях. Несмотря на отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэшки, эти колонки превосходно выполняют свою основную функцию — доставлять качественный звук.
Сдержанный дизайн и компактные размеры делают Oklick отличным выбором для различного интерьера, а их вес в 3 кг позволяет легко перемещать их при необходимости. Даже без сабвуфера, эти колонки обеспечивают достойное воспроизведение звука, удовлетворяя потребности большинства пользователей.
Компьютерные колонки Oklick представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля, обеспечивая качественное звучание для вашего домашнего или офисного пространства. В комплект входят две колонки, выполненные из прочного МДФ и пластика, что гарантирует долговечность и отличный акустический эффект. Общая мощность составляет впечатляющие 40 Вт, что позволяет наслаждаться четким и насыщенным звуком.
Эти колонки разработаны с акцентом на простоту использования и надежность. Они питаются от сети, что устраняет необходимость в дополнительных батареях. Несмотря на отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэшки, эти колонки превосходно выполняют свою основную функцию — доставлять качественный звук.
Сдержанный дизайн и компактные размеры делают Oklick отличным выбором для различного интерьера, а их вес в 3 кг позволяет легко перемещать их при необходимости. Даже без сабвуфера, эти колонки обеспечивают достойное воспроизведение звука, удовлетворяя потребности большинства пользователей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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