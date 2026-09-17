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Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт

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Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт - фото 1
Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт - фото 2
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Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
да
Разъем для наушников
да
Входы
линейный
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
4
  • Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт - фото 1
  • Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт - фото 2
  • Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт - фото 3
  • Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
790 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49417
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
7.3
Мощность
2 Вт
Питание от USB
нет
Производство
Китай
Ширина, см
14.1
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
да
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х8
Вес, г.
550

Описание товара Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт

Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 4 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 100 - 20000 Гц

Отзывы о товаре Колонки Sven 230 2.0 черный 4Вт




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
7.3
Мощность
2 Вт
Питание от USB
нет
Производство
Китай
Ширина, см
14.1
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
да
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
да
Развернуть
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
4
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 4 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 100 - 20000 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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