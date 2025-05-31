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Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552)

25 Отзывы
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Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 1
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 2
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 3
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 4
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 5
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 6
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 7
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 8
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 9
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 10
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 11
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 12
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 13
Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 1
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 2
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 3
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 4
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 5
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 6
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 7
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 8
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 9
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 10
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 11
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 12
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 13
  • Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 380 руб.  1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549094
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х8
Вес, г.
600

Описание товара Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552)

Акустическая система SVEN 370 Black - это акустика, которая сразу притягивает взгляд и создает атмосферу. SVEN 370 получила оригинальную конструкцию и эффектную динамическую RGB-подсветку, насыщенная палитра переливающихся красок сделает удобным и красивым не только игровое, но и рабочее пространство, никакого рассинхрона, цвета появляются и исчезают на колонках параллельно - редкое явление для акустики этого ценового сегмента. Подсветка выключается с помощью сенсорной клавиши на верхней части корпуса, а на переднюю панель вынесен удобный регулятор громкости, позволяющий изменять ее буквально одним движением — разработчики позаботились не только о внешнем виде колонок, но и о комфорте их использования. За звук в SVEN 370 отвечают динамики диаметром 64 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц. Общая мощность системы составляет 6 Вт — для небольшой настольной акустики этого более чем достаточно. Размер одной колонки, кстати — всего лишь 93?141?101 мм, много места на столе акустика не займет. Питание акустической системы осуществляется через порт USB – не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель, что особенно оценят пользователи ноутбуков.

Отзывы о товаре Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки. Достаточно громкие. Для компьютера самое то.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Ирина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки очень понравились! Красивые, переливаются!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
собираюсь пробовать на плеере или смартфо- не, если будут проблемы опять придётся сдав- ать, а если нет то оставлю. Перед этими колон- ками я заказывал другие на деревянной основе. Попробовал на плеере отлично работает реко- мендую басы и акустика хорошо звучат, ре- комендую продавца "SVEN".
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ангелина

Достоинства:


Комментарий:
колонки громкие супер, мне понравилось, посоветую взять.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Лилия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Громкие, классные, красивые! Советую
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки замечательные. Звук как в кинотеатре. Фильмы ужасов, смотреть Страшно. Доставка быстрая.Упаковка хорошая. Колонки лёгкие.Можно брать с собой. Спасибо.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки отличные (в своём ценовом сегменте). Звучат хорошо. Даже тяжелый метал, где басы важны - звучит сносно (ясно, что с 50 ваттными 3-х полосными тягаться не смогут, но как за свои деньги - вполне отличное звучание). Из особенностей: USB-питание и штекер аудио находятся на одном спаренном проводе. Соответственно, колонки занимают USB разъем рядом с аудиовыходом (что может быть не всегда удобно). Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки за такую цену !
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
колонки не плохие, и звук приемлемый (для такой цены), но с подсветкой какая то ерунда творится (то выключится, то сама включится, то "морзе" начнет выдавать). В общем, на "постоянку" стоит поискать подороже, а на "раз в недельку в эмуль поиграть", пойдут.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Stas S.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки. Легко регулировать громкость, нормально издают необходимые звуки, создают интересную подсветку. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Ирина Воронцова

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, управление достаточно удобное, дочке понравились
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Мартынова М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки- удобно регулировать звук на колонке колесиком! На самой сильной громкости лучше не слушать - шумы.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Подключила к телевизору, очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Ксения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки пришли в целости. Заказывала за звездочки поэтому очень переживала. Коробка немного потрепанная жизнью, но это не страшно. Звук и подсветка работают отлично. Подсветку можно отключить и это очень классно.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. Звук неплохой, качество корпуса тоже. В целом рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для компьютера на даче, вещь хорошая, звук норм.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Давыденко Виктория Владимировна

Достоинства:


Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Виноградова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Свет включается/выключается прикосновением к одной из колонок (на второй нет датчика)
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, за такую цену-топ
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Артём Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие малогабаритные звук на качестве
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Илья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в качестве подарка, человек обрадовался:)
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Классные колонки, звук чистый, для из размера очень даже громкий. Подсветка работает, сама меняет цвет.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки классные , звук хороший, очень красиво смотрятся , за такую цену , просто класс, рекомендую однозначно!!!! Меня полностью устраивает!!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Яна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакованы. Превосходный звук.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система SVEN 370 Black - это акустика, которая сразу притягивает взгляд и создает атмосферу. SVEN 370 получила оригинальную конструкцию и эффектную динамическую RGB-подсветку, насыщенная палитра переливающихся красок сделает удобным и красивым не только игровое, но и рабочее пространство, никакого рассинхрона, цвета появляются и исчезают на колонках параллельно - редкое явление для акустики этого ценового сегмента. Подсветка выключается с помощью сенсорной клавиши на верхней части корпуса, а на переднюю панель вынесен удобный регулятор громкости, позволяющий изменять ее буквально одним движением — разработчики позаботились не только о внешнем виде колонок, но и о комфорте их использования. За звук в SVEN 370 отвечают динамики диаметром 64 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц. Общая мощность системы составляет 6 Вт — для небольшой настольной акустики этого более чем достаточно. Размер одной колонки, кстати — всего лишь 93?141?101 мм, много места на столе акустика не займет. Питание акустической системы осуществляется через порт USB – не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель, что особенно оценят пользователи ноутбуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки. Достаточно громкие. Для компьютера самое то.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Ирина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки очень понравились! Красивые, переливаются!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
собираюсь пробовать на плеере или смартфо- не, если будут проблемы опять придётся сдав- ать, а если нет то оставлю. Перед этими колон- ками я заказывал другие на деревянной основе. Попробовал на плеере отлично работает реко- мендую басы и акустика хорошо звучат, ре- комендую продавца "SVEN".
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ангелина

Достоинства:


Комментарий:
колонки громкие супер, мне понравилось, посоветую взять.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Лилия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Громкие, классные, красивые! Советую
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки замечательные. Звук как в кинотеатре. Фильмы ужасов, смотреть Страшно. Доставка быстрая.Упаковка хорошая. Колонки лёгкие.Можно брать с собой. Спасибо.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки отличные (в своём ценовом сегменте). Звучат хорошо. Даже тяжелый метал, где басы важны - звучит сносно (ясно, что с 50 ваттными 3-х полосными тягаться не смогут, но как за свои деньги - вполне отличное звучание). Из особенностей: USB-питание и штекер аудио находятся на одном спаренном проводе. Соответственно, колонки занимают USB разъем рядом с аудиовыходом (что может быть не всегда удобно). Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки за такую цену !
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
колонки не плохие, и звук приемлемый (для такой цены), но с подсветкой какая то ерунда творится (то выключится, то сама включится, то "морзе" начнет выдавать). В общем, на "постоянку" стоит поискать подороже, а на "раз в недельку в эмуль поиграть", пойдут.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Stas S.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки. Легко регулировать громкость, нормально издают необходимые звуки, создают интересную подсветку. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Ирина Воронцова

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, управление достаточно удобное, дочке понравились
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Мартынова М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки- удобно регулировать звук на колонке колесиком! На самой сильной громкости лучше не слушать - шумы.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Подключила к телевизору, очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Ксения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки пришли в целости. Заказывала за звездочки поэтому очень переживала. Коробка немного потрепанная жизнью, но это не страшно. Звук и подсветка работают отлично. Подсветку можно отключить и это очень классно.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. Звук неплохой, качество корпуса тоже. В целом рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для компьютера на даче, вещь хорошая, звук норм.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Давыденко Виктория Владимировна

Достоинства:


Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Виноградова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Свет включается/выключается прикосновением к одной из колонок (на второй нет датчика)
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, за такую цену-топ
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Артём Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие малогабаритные звук на качестве
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Илья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Купил в качестве подарка, человек обрадовался:)
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Классные колонки, звук чистый, для из размера очень даже громкий. Подсветка работает, сама меняет цвет.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2024
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки классные , звук хороший, очень красиво смотрятся , за такую цену , просто класс, рекомендую однозначно!!!! Меня полностью устраивает!!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Яна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакованы. Превосходный звук.


Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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