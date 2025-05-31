Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552)
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552)
Акустическая система SVEN 370 Black - это акустика, которая сразу притягивает взгляд и создает атмосферу. SVEN 370 получила оригинальную конструкцию и эффектную динамическую RGB-подсветку, насыщенная палитра переливающихся красок сделает удобным и красивым не только игровое, но и рабочее пространство, никакого рассинхрона, цвета появляются и исчезают на колонках параллельно - редкое явление для акустики этого ценового сегмента. Подсветка выключается с помощью сенсорной клавиши на верхней части корпуса, а на переднюю панель вынесен удобный регулятор громкости, позволяющий изменять ее буквально одним движением — разработчики позаботились не только о внешнем виде колонок, но и о комфорте их использования. За звук в SVEN 370 отвечают динамики диаметром 64 мм, обеспечивающие звучание в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц. Общая мощность системы составляет 6 Вт — для небольшой настольной акустики этого более чем достаточно. Размер одной колонки, кстати — всего лишь 93?141?101 мм, много места на столе акустика не займет. Питание акустической системы осуществляется через порт USB – не придется искать дополнительную розетку и тянуть к ней кабель, что особенно оценят пользователи ноутбуков.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки. Достаточно громкие. Для компьютера самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Колонки очень понравились! Красивые, переливаются!
Достоинства:
Комментарий:
собираюсь пробовать на плеере или смартфо- не, если будут проблемы опять придётся сдав- ать, а если нет то оставлю. Перед этими колон- ками я заказывал другие на деревянной основе. Попробовал на плеере отлично работает реко- мендую басы и акустика хорошо звучат, ре- комендую продавца "SVEN".
Достоинства:
Комментарий:
колонки громкие супер, мне понравилось, посоветую взять.
Достоинства:
Комментарий:
Громкие, классные, красивые! Советую
Достоинства:
Комментарий:
Колонки замечательные. Звук как в кинотеатре. Фильмы ужасов, смотреть Страшно. Доставка быстрая.Упаковка хорошая. Колонки лёгкие.Можно брать с собой. Спасибо.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки отличные (в своём ценовом сегменте). Звучат хорошо. Даже тяжелый метал, где басы важны - звучит сносно (ясно, что с 50 ваттными 3-х полосными тягаться не смогут, но как за свои деньги - вполне отличное звучание). Из особенностей: USB-питание и штекер аудио находятся на одном спаренном проводе. Соответственно, колонки занимают USB разъем рядом с аудиовыходом (что может быть не всегда удобно). Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки за такую цену !
Достоинства:
Комментарий:
колонки не плохие, и звук приемлемый (для такой цены), но с подсветкой какая то ерунда творится (то выключится, то сама включится, то "морзе" начнет выдавать). В общем, на "постоянку" стоит поискать подороже, а на "раз в недельку в эмуль поиграть", пойдут.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки. Легко регулировать громкость, нормально издают необходимые звуки, создают интересную подсветку. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, управление достаточно удобное, дочке понравились
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки- удобно регулировать звук на колонке колесиком! На самой сильной громкости лучше не слушать - шумы.
Достоинства:
Комментарий:
Подключила к телевизору, очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Колонки пришли в целости. Заказывала за звездочки поэтому очень переживала. Коробка немного потрепанная жизнью, но это не страшно. Звук и подсветка работают отлично. Подсветку можно отключить и это очень классно.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. Звук неплохой, качество корпуса тоже. В целом рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для компьютера на даче, вещь хорошая, звук норм.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Свет включается/выключается прикосновением к одной из колонок (на второй нет датчика)
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, за такую цену-топ
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие малогабаритные звук на качестве
Достоинства:
Комментарий:
Купил в качестве подарка, человек обрадовался:)
Достоинства:
Комментарий:
Классные колонки, звук чистый, для из размера очень даже громкий. Подсветка работает, сама меняет цвет.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки классные , звук хороший, очень красиво смотрятся , за такую цену , просто класс, рекомендую однозначно!!!! Меня полностью устраивает!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакованы. Превосходный звук.
Отзывы о товаре Колонки Sven 370 чёрные (SV-020552)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки. Достаточно громкие. Для компьютера самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Колонки очень понравились! Красивые, переливаются!
Достоинства:
Комментарий:
собираюсь пробовать на плеере или смартфо- не, если будут проблемы опять придётся сдав- ать, а если нет то оставлю. Перед этими колон- ками я заказывал другие на деревянной основе. Попробовал на плеере отлично работает реко- мендую басы и акустика хорошо звучат, ре- комендую продавца "SVEN".
Достоинства:
Комментарий:
колонки громкие супер, мне понравилось, посоветую взять.
Достоинства:
Комментарий:
Громкие, классные, красивые! Советую
Достоинства:
Комментарий:
Колонки замечательные. Звук как в кинотеатре. Фильмы ужасов, смотреть Страшно. Доставка быстрая.Упаковка хорошая. Колонки лёгкие.Можно брать с собой. Спасибо.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки отличные (в своём ценовом сегменте). Звучат хорошо. Даже тяжелый метал, где басы важны - звучит сносно (ясно, что с 50 ваттными 3-х полосными тягаться не смогут, но как за свои деньги - вполне отличное звучание). Из особенностей: USB-питание и штекер аудио находятся на одном спаренном проводе. Соответственно, колонки занимают USB разъем рядом с аудиовыходом (что может быть не всегда удобно). Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки за такую цену !
Достоинства:
Комментарий:
колонки не плохие, и звук приемлемый (для такой цены), но с подсветкой какая то ерунда творится (то выключится, то сама включится, то "морзе" начнет выдавать). В общем, на "постоянку" стоит поискать подороже, а на "раз в недельку в эмуль поиграть", пойдут.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки. Легко регулировать громкость, нормально издают необходимые звуки, создают интересную подсветку. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, управление достаточно удобное, дочке понравились
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки- удобно регулировать звук на колонке колесиком! На самой сильной громкости лучше не слушать - шумы.
Достоинства:
Комментарий:
Подключила к телевизору, очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Колонки пришли в целости. Заказывала за звездочки поэтому очень переживала. Коробка немного потрепанная жизнью, но это не страшно. Звук и подсветка работают отлично. Подсветку можно отключить и это очень классно.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. Звук неплохой, качество корпуса тоже. В целом рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Для компьютера на даче, вещь хорошая, звук норм.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. отличный товар. приехал быстро в РО
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Свет включается/выключается прикосновением к одной из колонок (на второй нет датчика)
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, за такую цену-топ
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие малогабаритные звук на качестве
Достоинства:
Комментарий:
Купил в качестве подарка, человек обрадовался:)
Достоинства:
Комментарий:
Классные колонки, звук чистый, для из размера очень даже громкий. Подсветка работает, сама меняет цвет.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки классные , звук хороший, очень красиво смотрятся , за такую цену , просто класс, рекомендую однозначно!!!! Меня полностью устраивает!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакованы. Превосходный звук.