Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 670 руб.
2 600
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210862
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Описание товара Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183)
Компактные и практичные колонки SVEN SPS-603 станут незаменимой вещью постоянного пользования и справятся с самыми сложными задачами. Данная модель работает, как от USB, так и от электросети. Все регуляторы и разъем для подключения наушников находятся на передней панели.
Универсальный черный цвет станет отличным дополнением в интерьере любой комнаты, а длительный срок службы колонок SVEN SPS-603 без поломок гарантирован за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и защиты от механических повреждений. Для подключения не требуется особых знаний, вся необходимая информация для этого находится в инструкции по применению.
Компактные и практичные колонки SVEN SPS-603 станут незаменимой вещью постоянного пользования и справятся с самыми сложными задачами. Данная модель работает, как от USB, так и от электросети. Все регуляторы и разъем для подключения наушников находятся на передней панели.
Универсальный черный цвет станет отличным дополнением в интерьере любой комнаты, а длительный срок службы колонок SVEN SPS-603 без поломок гарантирован за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и защиты от механических повреждений. Для подключения не требуется особых знаний, вся необходимая информация для этого находится в инструкции по применению.
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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