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Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) купить с доставкой в Москве
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Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183)

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Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 1
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 2
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 3
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 4
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 5
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 6
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 7
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 8
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 9
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 10
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 11
Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 1
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 2
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 3
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 4
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 5
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 6
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 7
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 8
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 9
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 10
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 11
  • Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 670 руб.  2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210862
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х12
Вес, г.
870

Описание товара Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183)

Компактные и практичные колонки SVEN SPS-603 станут незаменимой вещью постоянного пользования и справятся с самыми сложными задачами. Данная модель работает, как от USB, так и от электросети. Все регуляторы и разъем для подключения наушников находятся на передней панели. Универсальный черный цвет станет отличным дополнением в интерьере любой комнаты, а длительный срок службы колонок SVEN SPS-603 без поломок гарантирован за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и защиты от механических повреждений. Для подключения не требуется особых знаний, вся необходимая информация для этого находится в инструкции по применению.

Отзывы о товаре Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные и практичные колонки SVEN SPS-603 станут незаменимой вещью постоянного пользования и справятся с самыми сложными задачами. Данная модель работает, как от USB, так и от электросети. Все регуляторы и разъем для подключения наушников находятся на передней панели. Универсальный черный цвет станет отличным дополнением в интерьере любой комнаты, а длительный срок службы колонок SVEN SPS-603 без поломок гарантирован за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и защиты от механических повреждений. Для подключения не требуется особых знаний, вся необходимая информация для этого находится в инструкции по применению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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