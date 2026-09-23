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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
8 480 руб.
14 110
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645342
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Описание товара Колонки Edifier P17 2.0 коричневый 20Вт
Динамики Edifier P17 с легкостью воспроизводят насыщенный и одновременно мягкий звук на низких частотах. Стоящие в них твитеры и басовые драйверы универсальны и рассчитаны на различные типы музыкальных жанров. Колонки P17 будут оптимальным выбор для ежедневного прослушивания. Они занимают совсем немного места и могут стать как частью акустической системы, так и быть настольными колонками для компьютера. Благодаря возможности настенного монтажа, они могут стать также частью домашнего кинотеатра. В пассивных динамиках P17 используются хорошо зарекомендовавшие себя корпуса из МДФ толщиной 12 мм. Эти корпуса разработаны для эффективного снижения нежелательного резонанса. Внешний вид акустики имеет элегантный акцент на деревянных блоковых панелях. Они легко впишутся в интерьер вашей комнаты.
Динамики Edifier P17 с легкостью воспроизводят насыщенный и одновременно мягкий звук на низких частотах. Стоящие в них твитеры и басовые драйверы универсальны и рассчитаны на различные типы музыкальных жанров. Колонки P17 будут оптимальным выбор для ежедневного прослушивания. Они занимают совсем немного места и могут стать как частью акустической системы, так и быть настольными колонками для компьютера. Благодаря возможности настенного монтажа, они могут стать также частью домашнего кинотеатра. В пассивных динамиках P17 используются хорошо зарекомендовавшие себя корпуса из МДФ толщиной 12 мм. Эти корпуса разработаны для эффективного снижения нежелательного резонанса. Внешний вид акустики имеет элегантный акцент на деревянных блоковых панелях. Они легко впишутся в интерьер вашей комнаты.
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