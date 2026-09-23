Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Входы
3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%2 170 руб. 3 470 руб.
В наличии
Код товара: 576255
|
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Загружаем...
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Загружаем...
2 170 руб. -37%
3 470 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
10
Мощность фронтальных колонок
5
Мощность сабвуфера
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные
Колонка SVEN 450 черного цвета представляет собой удобный моноблок с двумя колонками. Модель подходит для прослушивания качественной музыки дома, на даче или в других местах. Благодаря небольшому размеру, устройство можно разместить на рабочем столе или под телевизором. Колонка SVEN 450 общей мощностью 10 Вт обеспечивает чистое и всестороннее звучание. Благодаря поддержке Bluetooth, можно транслировать любимую музыку с планшета, смартфона или ноутбука. Пластиковый корпус имеет высокую степень износостойкости, поэтому надолго сохраняет первоначальный вид. Также на задней части устройства есть AUX-вход для подключения другого оборудования.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Входы
3.5 Jack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
10
Мощность фронтальных колонок
5
Мощность сабвуфера
0
Страна производитель
Китай
Колонка SVEN 450 черного цвета представляет собой удобный моноблок с двумя колонками. Модель подходит для прослушивания качественной музыки дома, на даче или в других местах. Благодаря небольшому размеру, устройство можно разместить на рабочем столе или под телевизором. Колонка SVEN 450 общей мощностью 10 Вт обеспечивает чистое и всестороннее звучание. Благодаря поддержке Bluetooth, можно транслировать любимую музыку с планшета, смартфона или ноутбука. Пластиковый корпус имеет высокую степень износостойкости, поэтому надолго сохраняет первоначальный вид. Также на задней части устройства есть AUX-вход для подключения другого оборудования.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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