Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT
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Характеристики
Описание товара Колонки Edifier G1500 MAX 2.1 черный 30Вт BT
Колонки 2.1 Edifier G1500 MAX мощностью 30 Вт можно использовать с телевизором, ноутбуком, игровой консолью и другими устройствами. Они подключаются через Bluetooth, обеспечивая надежное соединение в радиусе 10 м. Колонки получают питание от сети 220 В. Возможна настройка акустической системы в зависимости от целей. Доступны такие режимы звучания: фильмы, игры и музыка. Игровой режим содержит звуковые эффекты, в музыкальном ? звук более сбалансированный с четким звучанием музыкальных инструментов. В кино-режиме отчетливо слышен бас. Комплект Edifier G1500 MAX включает в себя две фронтальные колонки и активный сабвуфер мощностью 15 Вт. Они выполнены из прочного пластика, а на колонках закреплены металлические решетки для защиты динамиков. Вставки с подсветкой RGB украшают сабвуфер и колонки ярким свечением синего, зеленого, красного, голубого и розового цвета. Доступны режимы медленного мигания и постоянного свечения.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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