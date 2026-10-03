Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600)
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Характеристики
Описание товара Колонки Redragon Stentor 2.0 (77600)
Колонки 2.0 Redragon Stentor – простая и удобная в использовании модель, которая станет отличным дополнением для вашего компьютера или другого мультимедийного устройства. Модель обладает мощностью 6 Вт и отличается поддержкой широкого диапазона частот, что обеспечит высокое качество и достаточный уровень громкости для комфортного прослушивания аудио любого жанра. Колонки 2.0 Redragon Stentor выполнены в прочном пластиковом корпусе закрытого типа. Модель оснащена лаконичной подсветкой и отличается стильным дизайном. В сочетании с компактными размерами это позволит легко разместить колонки прямо у вас на рабочем столе или на полке. Для их подключения и питания используются разъемы USB и Jack 3.5 мм, отличающиеся совместимостью с различными устройствами. Управление громкостью звука осуществляется при помощи поворотного переключателя на лицевой панели колонок.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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