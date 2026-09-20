Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB
Компания SVEN выпустила пластиковую акустическую систему 2.0 для компьютера. Модель SVEN 300 – оптимальное решение для озвучивания рабочих задач за доступные деньги. Пластиковую акустику от SVEN вполне можно назвать одним из самых выгодных предложений сезона. Она с успехом справляется со стандартными функциями – озвучиванием видео и воспроизведением музыкальных файлов. Модель можно подключить через USB-порт компьютера или ноутбука. Также она может работать от 5V DC-адаптера. Акустика занимает минимум места на столе, добротно собрана, хорошо выглядит, имеет удобный регулятор громкости и при этом стоит совсем недорого. SVEN 300 – отличная рабочая лошадка для решения повседневных задач дома или в офисе.
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