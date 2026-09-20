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Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB купить с доставкой в Москве
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Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB

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Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 1
Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 2
Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 3
Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 4
Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 5
Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
нет
Входы
3.5 Jack, USB
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 1
  • Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 2
  • Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 3
  • Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 4
  • Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 5
  • Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 120 руб.  1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651336
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
3.5 Jack, USB
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, г.
558

Описание товара Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB

Компания SVEN выпустила пластиковую акустическую систему 2.0 для компьютера. Модель SVEN 300 – оптимальное решение для озвучивания рабочих задач за доступные деньги. Пластиковую акустику от SVEN вполне можно назвать одним из самых выгодных предложений сезона. Она с успехом справляется со стандартными функциями – озвучиванием видео и воспроизведением музыкальных файлов. Модель можно подключить через USB-порт компьютера или ноутбука. Также она может работать от 5V DC-адаптера. Акустика занимает минимум места на столе, добротно собрана, хорошо выглядит, имеет удобный регулятор громкости и при этом стоит совсем недорого. SVEN 300 – отличная рабочая лошадка для решения повседневных задач дома или в офисе.

Отзывы о товаре Колонки SVEN 300 чёрные 2x3W USB




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
3.5 Jack, USB
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Компания SVEN выпустила пластиковую акустическую систему 2.0 для компьютера. Модель SVEN 300 – оптимальное решение для озвучивания рабочих задач за доступные деньги. Пластиковую акустику от SVEN вполне можно назвать одним из самых выгодных предложений сезона. Она с успехом справляется со стандартными функциями – озвучиванием видео и воспроизведением музыкальных файлов. Модель можно подключить через USB-порт компьютера или ноутбука. Также она может работать от 5V DC-адаптера. Акустика занимает минимум места на столе, добротно собрана, хорошо выглядит, имеет удобный регулятор громкости и при этом стоит совсем недорого. SVEN 300 – отличная рабочая лошадка для решения повседневных задач дома или в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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