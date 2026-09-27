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Колонки Redragon Orpheus (77601) купить с доставкой в Москве
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Колонки Redragon Orpheus (77601)

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Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 1
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 2
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 3
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 4
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 5
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 6
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 7
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 8
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 9
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 10
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 11
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 12
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 13
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 14
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 15
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 16
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 17
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 18
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 19
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 20
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 21
Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 1
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 2
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 3
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 4
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 5
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 6
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 7
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 8
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 9
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 10
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 11
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 12
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 13
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 14
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 15
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 16
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 17
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 18
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 19
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 20
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 21
  • Колонки Redragon Orpheus (77601) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
1 350 руб.  2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366020
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, г.
720

Описание товара Колонки Redragon Orpheus (77601)

Саундбар Redragon Orpheus в корпусе черного цвета имеет выход 3.5 Jack для сопряжения с внешними устройствами, а также разъемы для подключения гарнитуры и микрофона. Конструкцией предусмотрено 2 стереодинамика общей мощностью 6 Вт для воспроизведения чистого звука без эха или помех. Акустическое оформление Redragon Orpheus в виде закрытого ящика гарантирует воспроизведение ровного баса. Питание модели осуществляется от USB-разъема. Интегрированная подсветка делает аксессуар заметнее с наступлением сумерек.

Отзывы о товаре Колонки Redragon Orpheus (77601)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Саундбар Redragon Orpheus в корпусе черного цвета имеет выход 3.5 Jack для сопряжения с внешними устройствами, а также разъемы для подключения гарнитуры и микрофона. Конструкцией предусмотрено 2 стереодинамика общей мощностью 6 Вт для воспроизведения чистого звука без эха или помех. Акустическое оформление Redragon Orpheus в виде закрытого ящика гарантирует воспроизведение ровного баса. Питание модели осуществляется от USB-разъема. Интегрированная подсветка делает аксессуар заметнее с наступлением сумерек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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