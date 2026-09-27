Колонки Redragon Orpheus (77601)
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%1 350 руб. 2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366020
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, г.
720
Описание товара Колонки Redragon Orpheus (77601)
Саундбар Redragon Orpheus в корпусе черного цвета имеет выход 3.5 Jack для сопряжения с внешними устройствами, а также разъемы для подключения гарнитуры и микрофона. Конструкцией предусмотрено 2 стереодинамика общей мощностью 6 Вт для воспроизведения чистого звука без эха или помех. Акустическое оформление Redragon Orpheus в виде закрытого ящика гарантирует воспроизведение ровного баса. Питание модели осуществляется от USB-разъема. Интегрированная подсветка делает аксессуар заметнее с наступлением сумерек.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
аудиовыход 3.5 мм, линейный аудиовход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
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Страна производитель
Китай
Саундбар Redragon Orpheus в корпусе черного цвета имеет выход 3.5 Jack для сопряжения с внешними устройствами, а также разъемы для подключения гарнитуры и микрофона. Конструкцией предусмотрено 2 стереодинамика общей мощностью 6 Вт для воспроизведения чистого звука без эха или помех. Акустическое оформление Redragon Orpheus в виде закрытого ящика гарантирует воспроизведение ровного баса. Питание модели осуществляется от USB-разъема. Интегрированная подсветка делает аксессуар заметнее с наступлением сумерек.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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