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Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) купить с доставкой в Москве
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Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649)

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Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 1
Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 2
Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 3
Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 4
Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 5
Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
есть
Входы
AUX INPUT
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
16
  • Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 1
  • Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 2
  • Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 3
  • Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 4
  • Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 5
  • Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 700 руб.  2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541354
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
21
Дополнительно
внешний регулятор громкости
Питание от USB
да
Ширина, см
12
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
есть
Входы
AUX INPUT
Интерфейс USB (для флэшки)
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
16
Мощность фронтальных колонок
8 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.54

Описание товара Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649)

Небольшие настольные двухполосные колонки GMNG OK-175 мощностью 16 Вт. Даже в таких достаточно компактных колонках мы смогли разместить два динамика: 76 мм и 38 мм и добиться хорошего звучания колонок. Колонки воспроизводят звук в диапазоне от 80 Гц до 20 кГц. Частотные характеристики оптимизированы под работу с компьютером. Качественный пластиковый корпус с современной защитной решеткой. Удобный регулятор громкости на передней панели с встроенным индикатором работы. На боковой панели расположены дополнительные аудиовходы, позволяющие подключать дополнительные устройства (например – наушники, чтобы не мешать окружающим). Подключение к компьютеру – jack 3.5 мм, питание – от USB.

Отзывы о товаре Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
21
Дополнительно
внешний регулятор громкости
Питание от USB
да
Ширина, см
12
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
есть
Входы
AUX INPUT
Интерфейс USB (для флэшки)
mini jack 3.5 мм
Развернуть
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
16
Мощность фронтальных колонок
8 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшие настольные двухполосные колонки GMNG OK-175 мощностью 16 Вт. Даже в таких достаточно компактных колонках мы смогли разместить два динамика: 76 мм и 38 мм и добиться хорошего звучания колонок. Колонки воспроизводят звук в диапазоне от 80 Гц до 20 кГц. Частотные характеристики оптимизированы под работу с компьютером. Качественный пластиковый корпус с современной защитной решеткой. Удобный регулятор громкости на передней панели с встроенным индикатором работы. На боковой панели расположены дополнительные аудиовходы, позволяющие подключать дополнительные устройства (например – наушники, чтобы не мешать окружающим). Подключение к компьютеру – jack 3.5 мм, питание – от USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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