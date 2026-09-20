Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Колонки Oklick GMNG OK-175 2.0 черный (1531649)
Небольшие настольные двухполосные колонки GMNG OK-175 мощностью 16 Вт. Даже в таких достаточно компактных колонках мы смогли разместить два динамика: 76 мм и 38 мм и добиться хорошего звучания колонок. Колонки воспроизводят звук в диапазоне от 80 Гц до 20 кГц. Частотные характеристики оптимизированы под работу с компьютером. Качественный пластиковый корпус с современной защитной решеткой. Удобный регулятор громкости на передней панели с встроенным индикатором работы. На боковой панели расположены дополнительные аудиовходы, позволяющие подключать дополнительные устройства (например – наушники, чтобы не мешать окружающим). Подключение к компьютеру – jack 3.5 мм, питание – от USB.
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