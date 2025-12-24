Top.Mail.Ru
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 6
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 7
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 8
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 9
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 10
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 11
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 12
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 13
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 14
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 15
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 16
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 17
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 18
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 19
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 20
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 21
Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack
Суммарная мощность
8
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 5
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 6
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 7
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 8
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 9
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 10
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 11
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 12
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 13
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 14
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 15
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 16
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 17
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 18
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 19
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 20
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 21
  • Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 200 руб.  2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт

Компьютерные колонки Oklick — это отличное решение для тех, кто ищет качественный звук в компактной и стильной форме. Этот комплект включает две колонки, выполненные с использованием современных материалов: фронтальные колонки имеют корпус из МДФ, что обеспечивает устойчивость и минимум вибраций, тогда как общий корпус колонок выполнен из прочного пластика, что делает их легкими и удобными в размещении. Суммарная мощность колонок составляет 8 Вт, с мощностью каждой фронтальной колонки — 4 Вт, что обеспечивает достаточный уровень звука для использования как дома, так и в офисе. Питание колонок осуществляется через USB, что решает проблему лишних проводов и обеспечивает их легкую подключаемость к компьютеру или ноутбуку. Колонки Oklick не оснащены разъемом для наушников и USB-портом для флешки, однако это позволяет сосредоточиться именно на функции воспроизведения качественного звука. При весе всего 1,26 кг, эти колонки являются портативным и удобным устройством для использования в ежедневной работе за компьютером. Колонки Oklick сочетают в себе надежность и стиль, что делает их замечательным выбором для любого пользователя, ищущего простой и эффективный способ улучшить акустическую составляющую своего рабочего или домашнего пространства.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт

Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные колонки! Подключены через usb, что очень удобно. Для работы на компьютере самое то. Для работы, для развлечения нужно брать что-то с сабом и гораздо более дорогое.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
mini jack
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерные колонки Oklick — это отличное решение для тех, кто ищет качественный звук в компактной и стильной форме. Этот комплект включает две колонки, выполненные с использованием современных материалов: фронтальные колонки имеют корпус из МДФ, что обеспечивает устойчивость и минимум вибраций, тогда как общий корпус колонок выполнен из прочного пластика, что делает их легкими и удобными в размещении. Суммарная мощность колонок составляет 8 Вт, с мощностью каждой фронтальной колонки — 4 Вт, что обеспечивает достаточный уровень звука для использования как дома, так и в офисе. Питание колонок осуществляется через USB, что решает проблему лишних проводов и обеспечивает их легкую подключаемость к компьютеру или ноутбуку. Колонки Oklick не оснащены разъемом для наушников и USB-портом для флешки, однако это позволяет сосредоточиться именно на функции воспроизведения качественного звука. При весе всего 1,26 кг, эти колонки являются портативным и удобным устройством для использования в ежедневной работе за компьютером. Колонки Oklick сочетают в себе надежность и стиль, что делает их замечательным выбором для любого пользователя, ищущего простой и эффективный способ улучшить акустическую составляющую своего рабочего или домашнего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичные колонки! Подключены через usb, что очень удобно. Для работы на компьютере самое то. Для работы, для развлечения нужно брать что-то с сабом и гораздо более дорогое.


Колонки Oklick OK-162 2.0 черный 8Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...