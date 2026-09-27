Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%1 290 руб. 1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 587605
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х12х11
Вес, г.
892
Описание товара Колонки Sven 405 2.0 черный 8Вт BT беспроводные BT
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Включить музыку, подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустиков, после чего весь процесс будет занимать секунды. Поворотный регулятор громкости, расположенный на передней панели, делает дизайн колонки стильным и оригинальным, а прослушивание музыки удобным и практичным.
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Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Включить музыку, подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустиков, после чего весь процесс будет занимать секунды. Поворотный регулятор громкости, расположенный на передней панели, делает дизайн колонки стильным и оригинальным, а прослушивание музыки удобным и практичным.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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