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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
да
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
55
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 850 руб.
8 030
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541465
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Описание товара Колонки Oklick GMNG OK-707 2.0 черный (1475240)
Настольные мощные 60 Вт колонки GMNG OK-707, совмещающие в дизайне современный вид и классику. Небольшие габариты, стильный дизайн и широкие возможности по воспроизведению звука, поддержке и подключению устройств. Двухполосные колонки воспроизводят звук в диапазоне от 40 Гц до 20 кГц. Частотные характеристики оптимизированы под работу с компьютером. Динамики 127 и 19 мм. Независимая регулировка высоких и низких частот. Подключить источник звука можно через разъемы AUX, USB и с помощью Bluetooth 5.0. Массивный корпус, металлические ножки с фторопластовым основанием обеспечивают устойчивость и стабилизацию колонок на месте установки. Глубокий насыщенный звук позволит наполнить окружающее пространство и получить максимальное удовольствие от игр, фильмов и музыки. Колонками можно управлять с помощью пульта (в комплекте). Питание – от сети 220 В.
Настольные мощные 60 Вт колонки GMNG OK-707, совмещающие в дизайне современный вид и классику. Небольшие габариты, стильный дизайн и широкие возможности по воспроизведению звука, поддержке и подключению устройств. Двухполосные колонки воспроизводят звук в диапазоне от 40 Гц до 20 кГц. Частотные характеристики оптимизированы под работу с компьютером. Динамики 127 и 19 мм. Независимая регулировка высоких и низких частот. Подключить источник звука можно через разъемы AUX, USB и с помощью Bluetooth 5.0. Массивный корпус, металлические ножки с фторопластовым основанием обеспечивают устойчивость и стабилизацию колонок на месте установки. Глубокий насыщенный звук позволит наполнить окружающее пространство и получить максимальное удовольствие от игр, фильмов и музыки. Колонками можно управлять с помощью пульта (в комплекте). Питание – от сети 220 В.
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