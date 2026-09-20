Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB
Колонки SVEN 335 отличаются небольшими размерами и весом, благодаря чему их легко брать в дорогу, на дачу или разместить на рабочем столе. Акустическая система класса 2.0 подключается к ноутбуку, телевизору, стационарному компьютеру или CD-проигрывателю с помощью порта USB. Общая мощность модели составляет 6 Вт, этого достаточно для прослушивания любимых треков в небольшом помещении. Колонки SVEN 335 на фронтальной части имеют регулятор громкости, подсветка которого облегчает процесс эксплуатации. Корпус из высокопрочного пластика характеризуется высокой прочностью и надежно защищает внутренние элементы от механических повреждений. Для индивидуального прослушивания файлов предусмотрен разъем для наушников. Модель обеспечивает качественное звучание без шумов в частотном диапазоне 90–20000 Гц. Наличие пассивного излучателя улучшает воспроизведение басов.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 670 руб. 2 600 руб.418 руб. в СплитКолонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183)
-
В наличииЦена 2 240 руб. 3 470 руб.560 руб. в СплитКолонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные
-
В наличииЦена 2 570 руб. 3 000 руб.643 руб. в СплитКолонки Creative Pebble White
-
В наличииЦена 2 570 руб. 3 170 руб.643 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE Portable Black
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V2
-
В наличииЦена 6 210 руб. 6 610 руб.1553 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт
-
В наличииЦена 6 210 руб.1553 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V3
-
В наличииЦена 10 230 руб. 15 400 руб.2558 руб. в СплитКолонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитКолонки Creative T100 2.0 Wireless
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Отзывы о товаре Колонки SVEN 335 чёрные 2x3W USB