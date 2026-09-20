Колонки SVEN SPS-585 2.0 чёрные 2x10W, USB, дерево
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход аудио, микрофонный вход
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%3 220 руб. 5 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Материал корпуса сабвуфера
МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход аудио, микрофонный вход
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, кг.
1.72
Описание товара Колонки SVEN SPS-585 2.0 чёрные 2x10W, USB, дерево
Колонки 2.0 SVEN SPS-585 станут мощным (20 Вт) дополнением акустической системы ноутбука, компьютера или телевизора. Они воспроизводят громкий звук в частотном диапазоне от 70 до 20000 Вт. Корпуса устройств выполнены из МДФ с фазоинверторным акустическим оформлением. Снаружи расположены разъемы для наушников и микрофона, а также поворотная рукоятка для управления громкостью. Внутри устройств располагаются высокочастотные и низкочастотные динамики. Питание колонки 2.0 SVEN SPS-585 получают от стандартной электросети.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
дерево
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
дерево
Материал корпуса сабвуфера
МДФ
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход аудио, микрофонный вход
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
20
Страна производитель
Китай
Колонки 2.0 SVEN SPS-585 станут мощным (20 Вт) дополнением акустической системы ноутбука, компьютера или телевизора. Они воспроизводят громкий звук в частотном диапазоне от 70 до 20000 Вт. Корпуса устройств выполнены из МДФ с фазоинверторным акустическим оформлением. Снаружи расположены разъемы для наушников и микрофона, а также поворотная рукоятка для управления громкостью. Внутри устройств располагаются высокочастотные и низкочастотные динамики. Питание колонки 2.0 SVEN SPS-585 получают от стандартной электросети.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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