Top.Mail.Ru
Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)

25 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
670 руб.  1 160 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)
670 руб. -42%
1 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
17.5
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.4
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х12
Вес, г.
700

Описание товара Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)

Колонки Aurora S8 представляют из себя компактную акустическую систему с питанием от USB и регулировкой громкости на пульте.

Отзывы о товаре Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Юрьевич Б.

Достоинства:


Комментарий:
Скажу честно - это НЕ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР! Однако, для прослушивание программ, музыки при работе на ноуте - просто ОГОНЬ! Подключаются элементарно, выставляешь максимальный звук и при помощи ПК регулируешь его громкость! Всё - работай и наслаждайся музыкой, новостями и т.д. Звук СТЕРЕО! Мне всё понравилось, рекомендую для НОРМАЛЬНЫХ людей. (меломаны проходят мимо и курят в сторонке - это не их товар!)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, звук и качество хорошее.Достаточно громко играют.Мы довольны .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
неплохие колонки ,брались для ноутбука смотреть кино на даче ,со своими задачами справляются,звук нормальный не плоский,главный плюс для меня нет ни каких светящихся элементов,колёсико громкости на проводе,на самих колонках никаких переключателей нет
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Андрей к.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие колонки звук стал лучше
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогие, бюджетные колонки.Не для меломанов:))
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лично у меня в динамиках слышится тихий, мелкий хрип, как трещание очень мелкое. Откуда, почему, зачем - не известно, но факт остаётся фактом. При прослушивании именно музыки - не мешает.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук. хорошее качество. с переключателем звука тише громче вообще супер!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки но немного фонят, это может из за компа
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Чингиз А.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие , для 600 р они того стоят
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук и громкость за эти деньги. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки для офиса, стильные и небольшие
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чистый звук, достаточно громкие.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
ольга ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки! Достаточно громкие! Играют чисто, не хрипят.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
колонки нормальные, но шнур очень короткий.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Колонки пищалки, для музыки слабенькие. В общем пойдёт за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
звук чистый если на всю не включать
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, компактность, что надо!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
костиков

Достоинства:


Комментарий:
саответствует указаным характеристикам очень . очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, лёгкие, компактные, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки. Звук достойный, громкость на высоте
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Леонид Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно, не сабвуферы, но со своей задачей полностью справляются. Звук громкий, четкий, без лифних шумов.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро, колонки стильные. на полную громкость слышно довольно громко.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
работают на ура, но немного гудят
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Громкие , не скрипят . За такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный для этой цены



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
17.5
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.4
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
нет
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Развернуть
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Aurora S8 представляют из себя компактную акустическую систему с питанием от USB и регулировкой громкости на пульте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Юрьевич Б.

Достоинства:


Комментарий:
Скажу честно - это НЕ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР! Однако, для прослушивание программ, музыки при работе на ноуте - просто ОГОНЬ! Подключаются элементарно, выставляешь максимальный звук и при помощи ПК регулируешь его громкость! Всё - работай и наслаждайся музыкой, новостями и т.д. Звук СТЕРЕО! Мне всё понравилось, рекомендую для НОРМАЛЬНЫХ людей. (меломаны проходят мимо и курят в сторонке - это не их товар!)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, звук и качество хорошее.Достаточно громко играют.Мы довольны .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
неплохие колонки ,брались для ноутбука смотреть кино на даче ,со своими задачами справляются,звук нормальный не плоский,главный плюс для меня нет ни каких светящихся элементов,колёсико громкости на проводе,на самих колонках никаких переключателей нет
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Андрей к.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие колонки звук стал лучше
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогие, бюджетные колонки.Не для меломанов:))
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лично у меня в динамиках слышится тихий, мелкий хрип, как трещание очень мелкое. Откуда, почему, зачем - не известно, но факт остаётся фактом. При прослушивании именно музыки - не мешает.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук. хорошее качество. с переключателем звука тише громче вообще супер!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки но немного фонят, это может из за компа
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Чингиз А.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие , для 600 р они того стоят
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук и громкость за эти деньги. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки для офиса, стильные и небольшие
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чистый звук, достаточно громкие.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
ольга ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки! Достаточно громкие! Играют чисто, не хрипят.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
колонки нормальные, но шнур очень короткий.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Колонки пищалки, для музыки слабенькие. В общем пойдёт за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
звук чистый если на всю не включать
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, компактность, что надо!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
костиков

Достоинства:


Комментарий:
саответствует указаным характеристикам очень . очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки, лёгкие, компактные, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки. Звук достойный, громкость на высоте
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Леонид Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Конечно, не сабвуферы, но со своей задачей полностью справляются. Звук громкий, четкий, без лифних шумов.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро, колонки стильные. на полную громкость слышно довольно громко.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
работают на ура, но немного гудят
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Громкие , не скрипят . За такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный для этой цены


Колонки Defender 2.0 Aurora S8 USB 8 Вт черный (65408) – стоимость товара 670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...