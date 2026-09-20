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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
МДФ
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Вход для микрофона; Вход для наушников; Bluetooth
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
28
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
4 200 руб.
5 810
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651322
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Описание товара Колонки SVEN SPS-621 2.0 чёрные 2x14W, Bluetooth, дерево
По-настоящему хорошая акустическая система радует не только уши, но и глаза. В этом отношении колонки SVEN SPS-621 — настоящая находка. Корпус цвета венге из MDF, глянцевая передняя панель, открытые динамики с контрастной окраской — дизайн больше напоминает премиальные мониторные модели, чем бытовую акустику. Дополняет образ крупный регулятор громкости с эффектной подсветкой, демонстрирующей текущий режим работы. При этом со звуком у акустики все также здорово, как и с внешним оформлением. Два динамика — низкочастотный (d 70 мм) и высокочастотный (d 35 мм) звучат в диапазоне от 60 Гц до 20 кГц. Для сравнительно компактной полочной акустики — это просто отличный результат, который без сомнения оценят многие меломаны. Открытые динамики не только придают колонкам более эффектный вид, но и благотворно влияют на качество звучания. Дополнительно подстроить тональный баланс системы под себя можно с помощью регуляторов низких и высоких частот на задней панели. Немало внимания разработчики уделили комфорту использования акустики и ее универсальности. Помимо привычного аудиокабеля, SVEN SPS-621 могут подключаться к источнику звука с помощью Bluetooth — достаточно всего один раз настроить их работу с любимым гаджетом, после чего вы сможете включать музыку всего парой кликов. На передней панели расположились два разъема для подключения гарнитуры.
По-настоящему хорошая акустическая система радует не только уши, но и глаза. В этом отношении колонки SVEN SPS-621 — настоящая находка. Корпус цвета венге из MDF, глянцевая передняя панель, открытые динамики с контрастной окраской — дизайн больше напоминает премиальные мониторные модели, чем бытовую акустику. Дополняет образ крупный регулятор громкости с эффектной подсветкой, демонстрирующей текущий режим работы. При этом со звуком у акустики все также здорово, как и с внешним оформлением. Два динамика — низкочастотный (d 70 мм) и высокочастотный (d 35 мм) звучат в диапазоне от 60 Гц до 20 кГц. Для сравнительно компактной полочной акустики — это просто отличный результат, который без сомнения оценят многие меломаны. Открытые динамики не только придают колонкам более эффектный вид, но и благотворно влияют на качество звучания. Дополнительно подстроить тональный баланс системы под себя можно с помощью регуляторов низких и высоких частот на задней панели. Немало внимания разработчики уделили комфорту использования акустики и ее универсальности. Помимо привычного аудиокабеля, SVEN SPS-621 могут подключаться к источнику звука с помощью Bluetooth — достаточно всего один раз настроить их работу с любимым гаджетом, после чего вы сможете включать музыку всего парой кликов. На передней панели расположились два разъема для подключения гарнитуры.
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