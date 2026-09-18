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Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт

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Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание от сети
от USB
Разъем для наушников
нет
Входы
Линейный вход 3.5 мм / AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 5
  • Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
900 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255955
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.7
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
9.3
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание от сети
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
Линейный вход 3.5 мм / AUX
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
688

Описание товара Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт

Компьютерные колонки Oklick представляют собой стильное и компактное решение для ежедневного использования как дома, так и в офисе. В комплект входит две колонки, что делает эту акустическую систему типа 2.0 идеальной для воспроизведения стереозвука. Корпус фронтальных колонок выполнен из качественного МДФ, что обеспечивает прочность и долговечность, а также улучшает акустические характеристики, уменьшая резонанс и вибрации. Внешняя часть колонок также содержит элементы из пластика, делая их легкими и удобными для транспортировки, поскольку их общий вес составляет всего 0,57 кг. Мощность каждой из колонок составляет 6 Вт, что обеспечивает чистое и насыщенное звучание, подходящее для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения презентаций. Колонки питаются через USB-порт, что дает возможность использовать их с ноутбуками, персональными компьютерами и другими совместимыми устройствами без необходимости использования дополнительной электросети. Отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэш-накопителей делает данную модель максимально простой и надежной, минимизируя количество лишних элементов, которые могут выйти из строя. Компьютерные колонки Oklick — это сочетание простоты, надежности и качественного звука, что делает их отличным выбором для пользователей, ищущих доступное и эффективное аудиорешение.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-160 2.0 черный 6Вт




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.7
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
9.3
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик, МДФ
Питание от сети
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
МДФ
Разъем для наушников
нет
Входы
Линейный вход 3.5 мм / AUX
Развернуть
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
6
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерные колонки Oklick представляют собой стильное и компактное решение для ежедневного использования как дома, так и в офисе. В комплект входит две колонки, что делает эту акустическую систему типа 2.0 идеальной для воспроизведения стереозвука. Корпус фронтальных колонок выполнен из качественного МДФ, что обеспечивает прочность и долговечность, а также улучшает акустические характеристики, уменьшая резонанс и вибрации. Внешняя часть колонок также содержит элементы из пластика, делая их легкими и удобными для транспортировки, поскольку их общий вес составляет всего 0,57 кг. Мощность каждой из колонок составляет 6 Вт, что обеспечивает чистое и насыщенное звучание, подходящее для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения презентаций. Колонки питаются через USB-порт, что дает возможность использовать их с ноутбуками, персональными компьютерами и другими совместимыми устройствами без необходимости использования дополнительной электросети. Отсутствие разъема для наушников и USB-порта для флэш-накопителей делает данную модель максимально простой и надежной, минимизируя количество лишних элементов, которые могут выйти из строя. Компьютерные колонки Oklick — это сочетание простоты, надежности и качественного звука, что делает их отличным выбором для пользователей, ищущих доступное и эффективное аудиорешение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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