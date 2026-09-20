Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)
Колонки 2.0 SVEN SPS-509 порадуют строгим дизайном с четко очерченными линиями и прямыми углами корпуса, оформленного в черном цвете. Модель, выполненная в стиле минимализма, будет гармонично сочетаться с любым интерьером, а благодаря компактным размерам акустике найдется место даже на небольшом компьютерном столе. Корпуса колонок выполнены из МДФ, благодаря чему звук, выходящий из динамиков, не будет искажаться и дребезжать. Суммарная мощность достигает 6 Вт, чего будет вполне достаточно для личного кабинета, небольшой гостиной или спальни. Колонки SVEN SPS-509 поддерживают воспроизведение звука в диапазоне частот 100-20000 Гц, что способствует сбалансированности звучания независимо от того, музыку какого жанра вы предпочитаете. Благодаря динамикам диаметром 47 мм, предусмотренным в каждой колонке, модель превосходно справляется с другими задачами, будь то просмотр фильмов или звуковое сопровождение при прохождении игр. Подключиться к любому звуковоспроизводящему устройству акустика может при помощи кабеля с интерфейсом 3.5 mm jack.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 030 руб. 1 620 руб.258 руб. в СплитКолонки Sven 255 2.0 черный 6Вт
-
В наличииЦена 1 190 руб. 1 700 руб.298 руб. в СплитКолонки Redragon Stentor 2.0 (77600)
-
В наличииЦена 1 670 руб. 2 600 руб.418 руб. в СплитКолонки SVEN SPS-603 черный (SV-015183)
-
В наличииЦена 2 240 руб. 3 470 руб.560 руб. в СплитКолонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные
-
В наличииЦена 2 570 руб. 3 000 руб.643 руб. в СплитКолонки Creative Pebble White
-
В наличииЦена 2 570 руб. 3 170 руб.643 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE Portable Black
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V2
-
В наличииЦена 6 210 руб. 6 610 руб.1553 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт
-
В наличииЦена 6 210 руб.1553 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V3
-
В наличииЦена 10 230 руб. 15 400 руб.2558 руб. в СплитКолонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитКолонки Creative T100 2.0 Wireless
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Отзывы о товаре Колонки Sven SPS-509 black (SV-020842)