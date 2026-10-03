Колонки Sven 318 2.0 Black USB
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Характеристики
Описание товара Колонки Sven 318 2.0 Black USB
Колонки Sven 318 – отличное дополнение для компьютера. Модель создана известным производителем, который выпускает широкий перечень акустических устройств. Вас порадует высокое качество и сбалансированные характеристики. Выполнены колонки Sven 318 в корпусе черного цвета. Покупателям понравится приятный дизайн этой модели. Выходная мощность составляет 5 Вт. Этого достаточно для комфортной работы за ПК, прослушивания различной музыки, игр. Колонки воспроизводят частоты от 100 до 23000 Гц. Качество звучания хорошее для подобной модели. Питание устройство может получать от порта USB. Удается выбрать подходящий способ подключения. Соединение для передачи звука происходит через разъем jack 3.5 мм. Подготовка к использованию максимально проста и занимает небольшое количество времени у владельца. Производитель поставил LED-индикатор, он указывает на текущий режим работы. Выполнены колонки в пластиковом корпусе. Они обладают компактными размерами и не занимают много места на рабочем столе. На передней панели находится регулятор громкости с приятной подсветкой голубого цвета.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, с сабвуфером
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