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Колонки Sven 318 2.0 Black USB купить с доставкой в Москве
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Колонки Sven 318 2.0 Black USB

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Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 1
Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 2
Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 3
Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 4
Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 5
Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 6
Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
Линейный вход 3.5 мм / AUX
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
  • Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 1
  • Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 2
  • Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 3
  • Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 4
  • Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 5
  • Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 6
  • Колонки Sven 318 2.0 Black USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 220 руб.  2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632510
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Характеристики

Бренд
Sven
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
Линейный вход 3.5 мм / AUX
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х18
Вес, г.
450

Описание товара Колонки Sven 318 2.0 Black USB

Колонки Sven 318 – отличное дополнение для компьютера. Модель создана известным производителем, который выпускает широкий перечень акустических устройств. Вас порадует высокое качество и сбалансированные характеристики. Выполнены колонки Sven 318 в корпусе черного цвета. Покупателям понравится приятный дизайн этой модели. Выходная мощность составляет 5 Вт. Этого достаточно для комфортной работы за ПК, прослушивания различной музыки, игр. Колонки воспроизводят частоты от 100 до 23000 Гц. Качество звучания хорошее для подобной модели. Питание устройство может получать от порта USB. Удается выбрать подходящий способ подключения. Соединение для передачи звука происходит через разъем jack 3.5 мм. Подготовка к использованию максимально проста и занимает небольшое количество времени у владельца. Производитель поставил LED-индикатор, он указывает на текущий режим работы. Выполнены колонки в пластиковом корпусе. Они обладают компактными размерами и не занимают много места на рабочем столе. На передней панели находится регулятор громкости с приятной подсветкой голубого цвета.

Отзывы о товаре Колонки Sven 318 2.0 Black USB




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Характеристики
Бренд
Sven
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
нет
Входы
Линейный вход 3.5 мм / AUX
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
5
Мощность фронтальных колонок
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Sven 318 – отличное дополнение для компьютера. Модель создана известным производителем, который выпускает широкий перечень акустических устройств. Вас порадует высокое качество и сбалансированные характеристики. Выполнены колонки Sven 318 в корпусе черного цвета. Покупателям понравится приятный дизайн этой модели. Выходная мощность составляет 5 Вт. Этого достаточно для комфортной работы за ПК, прослушивания различной музыки, игр. Колонки воспроизводят частоты от 100 до 23000 Гц. Качество звучания хорошее для подобной модели. Питание устройство может получать от порта USB. Удается выбрать подходящий способ подключения. Соединение для передачи звука происходит через разъем jack 3.5 мм. Подготовка к использованию максимально проста и занимает небольшое количество времени у владельца. Производитель поставил LED-индикатор, он указывает на текущий режим работы. Выполнены колонки в пластиковом корпусе. Они обладают компактными размерами и не занимают много места на рабочем столе. На передней панели находится регулятор громкости с приятной подсветкой голубого цвета.
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Отзывы


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