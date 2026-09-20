Колонки Oklick OK-120 2.0 черный 8Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
USB / линейный аудиовход
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512669
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
16.5
Питание от USB
да
Ширина, см
7.8
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
USB / линейный аудиовход
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
773
Описание товара Колонки Oklick OK-120 2.0 черный 8Вт
Стационарная акустика. Отношение сигнал/шум: 43 дБ. Импеданс: 4 Ом. Регулятор громкости на фронтальной панели. Наклонная конструкция. Световые эффекты.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
16.5
Питание от USB
да
Ширина, см
7.8
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
USB / линейный аудиовход
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Стационарная акустика. Отношение сигнал/шум: 43 дБ. Импеданс: 4 Ом. Регулятор громкости на фронтальной панели. Наклонная конструкция. Световые эффекты.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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