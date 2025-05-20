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Колонки Creative Pebble V2 купить с доставкой в Москве
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Колонки Creative Pebble V2

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
линейный вход, mini jack 3.5 mm
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
  • Колонки Creative Pebble V2 - фото 1
  • Колонки Creative Pebble V2 - фото 2
  • Колонки Creative Pebble V2 - фото 3
  • Колонки Creative Pebble V2 - фото 4
  • Колонки Creative Pebble V2 - фото 5
  • Колонки Creative Pebble V2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 409121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колонки Creative Pebble V2
4 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.5
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.5
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
линейный вход, mini jack 3.5 mm
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
940

Описание товара Колонки Creative Pebble V2

Creative Pebble V2 была создана под влиянием японского сада камней. Её гладкий и элегантный внешний вид идеально впишется в любой интерьер, дома или в офисе. Устройство оснащено динамиками под углом 45° для расширения звуковой сцены и питается от USB Type C. Колонки имеют небольшой размер и отличаются современным дизайном. На рабочем столе не занимают много места. Подходят для офиса и для дома. К источнику звука колонки подключаются при помощи стандартного штекера jack 3.5 мм. Питание осуществляется от разъем USB Type C. При подключении к порту USB Type C 10 Вт встроенный усилитель активирует режим высоко усиления - звуковая мощность до 8 Вт (пиковая 16 Вт). Маленький Creative Pebble V2 способен воспроизвести глубокий, погружающий звук с кристально чистыми деталями. И все благодаря широкополосным драйверам 2 и пассивным излучателям. Благодаря приподнятому на 45° динамику дальнего действия Creative Pebble V2, вы оказываетесь в самом центре звуковой сцены.

Отзывы о товаре Колонки Creative Pebble V2

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное решение,когда нужен умеренный,но четкий звук на разных частотах.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вроде работают, красивые. Помогите пж как правильно подключить?!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает,кра,ивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Данила П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки, красивые и очень хорошо звучат
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Евгений Соловьев

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на подарок дочери , нужны были именно белые. Товар пришел целым , хорошо упакован . Внешний и вид звучание на 5 баллов, рекомендую к покупке данные колонки.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, для ноутбука просто песня, особенно для старого с хриплым динамиком. Забрал последние и рад, что успел. Звучание прекрасное по качеству и абсолютно достаточное для моих нужд. Хочу сказать некоторым комментаторам - если вам надо тусоваться - то не смешите, когда берёте 5ватные колонки и вам не достаточно)))) Для работы в офисе или дома - это идеальное решение! Реально слушаю не больше 25% от оборота, а в основном все 15%.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь колонками уже месяцев 5, очень довольна приобретением, аккуратные, звук хороший, отлично встали в сэтап.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
С

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую для телевизоров на кухню и ПК.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для видевстречь и редко послушать музыку.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
оказали чуть больше, чем я предполагал. звук хороший со скидкой на размеры. неприкрытые динамики легко повредить.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
прикольные колоночки, звук не плохой, но и не супер конечно, для пк хватает
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Дарья А.

Достоинства:


Комментарий:
Подключаются к ноутбуку через USB-порт. Это удобно, не нужно к электросети подключать
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки очень крутые, для компа более чем)))
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук для таких маленьких колонок за такие деньги, для ребенка громкость в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Музыку на них не послушать, а вот поиграть и посмотреть фильм или видео хватает Писали в комментариях, что не хватает громкости, лично для меня не нужно выкручивать на полную Кстати, на максимальной громкости начинают хрипеть, но это не критично
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2023
Полина М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки хорошие. Но требуют еще настройки на эквалайзере, изначально очень басистые)
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые, звук для такого размера соответствует ожиданиям! Для пк зоны вполне! Посмотреть фильм, поиграть! Выглядят хорошо! Запечатаны были , в заводской пленке динамики, проверил все работает отлично. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
поиграть и посмотреть фильмы громкости хватает
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, очень порадовали.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывалось в подарок, но человек очень доволен и они прекрасно вписались в интерьер.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2023
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидала . очень приятно удивило, качество звука хорошее. занимают мало места.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2021
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидал от них такого звука, не хуже gbl точно, для просмотра фильмов и игр достаточно. Брал за 1600 по моему, не больше



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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
11.5
Питание от USB
да
Производство
Китай
Ширина, см
11.5
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Входы
линейный вход, mini jack 3.5 mm
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
8
Мощность фронтальных колонок
4 Вт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Creative Pebble V2 была создана под влиянием японского сада камней. Её гладкий и элегантный внешний вид идеально впишется в любой интерьер, дома или в офисе. Устройство оснащено динамиками под углом 45° для расширения звуковой сцены и питается от USB Type C. Колонки имеют небольшой размер и отличаются современным дизайном. На рабочем столе не занимают много места. Подходят для офиса и для дома. К источнику звука колонки подключаются при помощи стандартного штекера jack 3.5 мм. Питание осуществляется от разъем USB Type C. При подключении к порту USB Type C 10 Вт встроенный усилитель активирует режим высоко усиления - звуковая мощность до 8 Вт (пиковая 16 Вт). Маленький Creative Pebble V2 способен воспроизвести глубокий, погружающий звук с кристально чистыми деталями. И все благодаря широкополосным драйверам 2 и пассивным излучателям. Благодаря приподнятому на 45° динамику дальнего действия Creative Pebble V2, вы оказываетесь в самом центре звуковой сцены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное решение,когда нужен умеренный,но четкий звук на разных частотах.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вроде работают, красивые. Помогите пж как правильно подключить?!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает,кра,ивый дизайн
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Данила П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки, красивые и очень хорошо звучат
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Евгений Соловьев

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на подарок дочери , нужны были именно белые. Товар пришел целым , хорошо упакован . Внешний и вид звучание на 5 баллов, рекомендую к покупке данные колонки.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, для ноутбука просто песня, особенно для старого с хриплым динамиком. Забрал последние и рад, что успел. Звучание прекрасное по качеству и абсолютно достаточное для моих нужд. Хочу сказать некоторым комментаторам - если вам надо тусоваться - то не смешите, когда берёте 5ватные колонки и вам не достаточно)))) Для работы в офисе или дома - это идеальное решение! Реально слушаю не больше 25% от оборота, а в основном все 15%.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь колонками уже месяцев 5, очень довольна приобретением, аккуратные, звук хороший, отлично встали в сэтап.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2024
С

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую для телевизоров на кухню и ПК.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Константин Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для видевстречь и редко послушать музыку.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
оказали чуть больше, чем я предполагал. звук хороший со скидкой на размеры. неприкрытые динамики легко повредить.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
прикольные колоночки, звук не плохой, но и не супер конечно, для пк хватает
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2023
Дарья А.

Достоинства:


Комментарий:
Подключаются к ноутбуку через USB-порт. Это удобно, не нужно к электросети подключать
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки очень крутые, для компа более чем)))
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук для таких маленьких колонок за такие деньги, для ребенка громкость в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Музыку на них не послушать, а вот поиграть и посмотреть фильм или видео хватает Писали в комментариях, что не хватает громкости, лично для меня не нужно выкручивать на полную Кстати, на максимальной громкости начинают хрипеть, но это не критично
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2023
Полина М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки хорошие. Но требуют еще настройки на эквалайзере, изначально очень басистые)
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2023
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивые, звук для такого размера соответствует ожиданиям! Для пк зоны вполне! Посмотреть фильм, поиграть! Выглядят хорошо! Запечатаны были , в заводской пленке динамики, проверил все работает отлично. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
поиграть и посмотреть фильмы громкости хватает
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный звук за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки, очень порадовали.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывалось в подарок, но человек очень доволен и они прекрасно вписались в интерьер.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2023
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидала . очень приятно удивило, качество звука хорошее. занимают мало места.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2021
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидал от них такого звука, не хуже gbl точно, для просмотра фильмов и игр достаточно. Брал за 1600 по моему, не больше


Колонки Creative Pebble V2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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