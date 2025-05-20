Колонки Creative Pebble V2
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Характеристики
Описание товара Колонки Creative Pebble V2
Creative Pebble V2 была создана под влиянием японского сада камней. Её гладкий и элегантный внешний вид идеально впишется в любой интерьер, дома или в офисе. Устройство оснащено динамиками под углом 45° для расширения звуковой сцены и питается от USB Type C. Колонки имеют небольшой размер и отличаются современным дизайном. На рабочем столе не занимают много места. Подходят для офиса и для дома. К источнику звука колонки подключаются при помощи стандартного штекера jack 3.5 мм. Питание осуществляется от разъем USB Type C. При подключении к порту USB Type C 10 Вт встроенный усилитель активирует режим высоко усиления - звуковая мощность до 8 Вт (пиковая 16 Вт). Маленький Creative Pebble V2 способен воспроизвести глубокий, погружающий звук с кристально чистыми деталями. И все благодаря широкополосным драйверам 2 и пассивным излучателям. Благодаря приподнятому на 45° динамику дальнего действия Creative Pebble V2, вы оказываетесь в самом центре звуковой сцены.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение,когда нужен умеренный,но четкий звук на разных частотах.
Достоинства:
Комментарий:
вроде работают, красивые. Помогите пж как правильно подключить?!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,кра,ивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки, красивые и очень хорошо звучат
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на подарок дочери , нужны были именно белые. Товар пришел целым , хорошо упакован . Внешний и вид звучание на 5 баллов, рекомендую к покупке данные колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, для ноутбука просто песня, особенно для старого с хриплым динамиком. Забрал последние и рад, что успел. Звучание прекрасное по качеству и абсолютно достаточное для моих нужд. Хочу сказать некоторым комментаторам - если вам надо тусоваться - то не смешите, когда берёте 5ватные колонки и вам не достаточно)))) Для работы в офисе или дома - это идеальное решение! Реально слушаю не больше 25% от оборота, а в основном все 15%.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь колонками уже месяцев 5, очень довольна приобретением, аккуратные, звук хороший, отлично встали в сэтап.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую для телевизоров на кухню и ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видевстречь и редко послушать музыку.
Достоинства:
Комментарий:
оказали чуть больше, чем я предполагал. звук хороший со скидкой на размеры. неприкрытые динамики легко повредить.
Достоинства:
Комментарий:
прикольные колоночки, звук не плохой, но и не супер конечно, для пк хватает
Достоинства:
Комментарий:
Подключаются к ноутбуку через USB-порт. Это удобно, не нужно к электросети подключать
Достоинства:
Комментарий:
Колонки очень крутые, для компа более чем)))
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук для таких маленьких колонок за такие деньги, для ребенка громкость в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Музыку на них не послушать, а вот поиграть и посмотреть фильм или видео хватает Писали в комментариях, что не хватает громкости, лично для меня не нужно выкручивать на полную Кстати, на максимальной громкости начинают хрипеть, но это не критично
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хорошие. Но требуют еще настройки на эквалайзере, изначально очень басистые)
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, звук для такого размера соответствует ожиданиям! Для пк зоны вполне! Посмотреть фильм, поиграть! Выглядят хорошо! Запечатаны были , в заводской пленке динамики, проверил все работает отлично. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
поиграть и посмотреть фильмы громкости хватает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, очень порадовали.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывалось в подарок, но человек очень доволен и они прекрасно вписались в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
не ожидала . очень приятно удивило, качество звука хорошее. занимают мало места.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал от них такого звука, не хуже gbl точно, для просмотра фильмов и игр достаточно. Брал за 1600 по моему, не больше
Отзывы о товаре Колонки Creative Pebble V2
Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение,когда нужен умеренный,но четкий звук на разных частотах.
Достоинства:
Комментарий:
вроде работают, красивые. Помогите пж как правильно подключить?!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,кра,ивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки, красивые и очень хорошо звучат
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на подарок дочери , нужны были именно белые. Товар пришел целым , хорошо упакован . Внешний и вид звучание на 5 баллов, рекомендую к покупке данные колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, для ноутбука просто песня, особенно для старого с хриплым динамиком. Забрал последние и рад, что успел. Звучание прекрасное по качеству и абсолютно достаточное для моих нужд. Хочу сказать некоторым комментаторам - если вам надо тусоваться - то не смешите, когда берёте 5ватные колонки и вам не достаточно)))) Для работы в офисе или дома - это идеальное решение! Реально слушаю не больше 25% от оборота, а в основном все 15%.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь колонками уже месяцев 5, очень довольна приобретением, аккуратные, звук хороший, отлично встали в сэтап.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую для телевизоров на кухню и ПК.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видевстречь и редко послушать музыку.
Достоинства:
Комментарий:
оказали чуть больше, чем я предполагал. звук хороший со скидкой на размеры. неприкрытые динамики легко повредить.
Достоинства:
Комментарий:
прикольные колоночки, звук не плохой, но и не супер конечно, для пк хватает
Достоинства:
Комментарий:
Подключаются к ноутбуку через USB-порт. Это удобно, не нужно к электросети подключать
Достоинства:
Комментарий:
Колонки очень крутые, для компа более чем)))
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук для таких маленьких колонок за такие деньги, для ребенка громкость в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
Музыку на них не послушать, а вот поиграть и посмотреть фильм или видео хватает Писали в комментариях, что не хватает громкости, лично для меня не нужно выкручивать на полную Кстати, на максимальной громкости начинают хрипеть, но это не критично
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хорошие. Но требуют еще настройки на эквалайзере, изначально очень басистые)
Достоинства:
Комментарий:
Красивые, звук для такого размера соответствует ожиданиям! Для пк зоны вполне! Посмотреть фильм, поиграть! Выглядят хорошо! Запечатаны были , в заводской пленке динамики, проверил все работает отлично. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
поиграть и посмотреть фильмы громкости хватает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки, очень порадовали.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывалось в подарок, но человек очень доволен и они прекрасно вписались в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
не ожидала . очень приятно удивило, качество звука хорошее. занимают мало места.
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал от них такого звука, не хуже gbl точно, для просмотра фильмов и игр достаточно. Брал за 1600 по моему, не больше