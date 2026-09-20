Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black
Компьютерные колонки Sven — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и компактное решение для озвучивания своего рабочего или домашнего пространства. Эти колонки обладают стильным и современным дизайном, обеспечивая чистое и насыщенное звучание. Основные характеристики: - **Бренд**: Sven - **Вес**: 1,35 кг, что делает их легкими и удобными для перемещения - **Количество колонок в комплекте**: 2, что обеспечивает полное стерео звучание - **Материал корпуса колонок и фронтальных колонок/сателлитов**: пластик, обеспечивающий долговечность при легком весе - **Мощность фронтальных колонок**: 6 Вт каждая, суммарная мощность 12 Вт, что позволяет получить достаточную громкость для повседневного использования - **Питание**: от USB, что упрощает подключение и делает их идеальными для использования с ноутбуками и настольными ПК - **Тип акустической системы**: 2.0, что гарантирует приятное стерео звучание - **Разъем для наушников**: mini jack 3.5 мм для удобного подключения любых совместимых наушников Эти колонки Sven отлично подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов или проведения видеоконференций. С их помощью вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости использования громоздких акустических систем.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 240 руб. 3 470 руб.560 руб. в СплитКолонки Sven 450 2.0 (SV-020958) чёрные
-
В наличииЦена 2 570 руб. 3 000 руб.643 руб. в СплитКолонки Creative Pebble White
-
В наличииЦена 2 570 руб. 3 170 руб.643 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE Portable Black
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V2
-
В наличииЦена 6 210 руб. 6 610 руб.1553 руб. в СплитКолонки Creative PEBBLE PLUS 2.1 черный 8Вт
-
В наличииЦена 6 210 руб.1553 руб. в СплитКолонки Creative Pebble V3
-
В наличииЦена 10 230 руб. 15 400 руб.2558 руб. в СплитКолонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитКолонки Creative T100 2.0 Wireless
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Отзывы о товаре Колонки Sven 470 2.0 SV-016326 black