Описание товара Колонки SVEN MS-315 2.1 чёрные 2x13W + 20W, Bluetooth, ПДУ, USB flash, LED-дисплей, FM-радио

Комплект из двух сателлитов и сабвуфера — это отличный способ получить звук высокого качества с проработанными средними частотами и объёмным басом, который сделает спецэффекты в кино или играх максимально эффектными. Очень часто от приобретения акустических систем 2.1 пользователи отказываются в силу их больших габаритов — далеко не у всех есть достаточно пространства для размещения крупных колонок. К счастью, компания SVEN предлагает целую линейку комплектов, которые обладают всеми преимуществами формата, но при этом прекрасно поместятся на рабочем столе. Один из ярких представителей этой линейки — комплект акустики SVEN MS-315. Размеры боковых колонок у него составляют всего лишь 95 ? 152 ? 97 мм, сабвуфера — 178 ? 237 ? 300 мм. Масса при этом вполне солидная — 3.6 кг, так как корпус сабвуфера выполнен из MDF, что крайне благотворно сказывается на звуке. Вносят свой вклад, конечно же, и качественные динамики: диаметром 95 мм в сабвуфере и по 70 мм в сателлитах. Благодаря их слаженной работе диапазон воспроизводимых частот крайне обширен — от 40 до 22 000 Гц. С громкостью тоже все в порядке, полная мощность акустики — 46 Вт. Этого с запасом достаточно не только для озвучивания рабочего места, но и для прослушивания музыки или просмотра кино в помещении среднего размера. Центральное устройство системы — это активный сабвуфер, на котором размещены панель управления с оригинальным дизайном в виде кольца и высококонтрастный LED-дисплей, снабжающий пользователя всей необходимой информацией. Любителей объемного баса порадует отдельная поворотная ручка его регулировки, которая позволит как добавить акцент на НЧ-диапазоне, так и сделать его более сдержанным при прослушивании музыки или в вечернее время, например. Управлять системой можно не только через переднюю панель, но и с помощью дистанционного пульта — вставать с любимого дивана или кресла не придется. Подключение к источнику звука возможно двумя способами: к ПК будет удобнее подключиться кабелем через разъем AUX, а для мобильных гаджетов использовать Bluetooth — такая опция тоже предусмотрена. Подборку самых любимых треков можно записать на USB-накопитель и воспроизводить с помощью встроенного в SVEN MS-315 плеера, а если захотелось новостей и свежих релизов от любимых исполнителей — самое время воспользоваться FM-приемником. Отличный звук, скромные размеры и потрясающий уровень универсальности — акустика SVEN MS-315 умеет удивлять. Не меньше позитивных эмоций вызовет и стоимость комплекта — нам вновь удалось удержать ее на уровне, который делает устройство доступным широкому кругу покупателей.