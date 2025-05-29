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Колонки Defender V11 (65111) купить с доставкой в Москве
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Колонки Defender V11 (65111)

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Колонки Defender V11 (65111) - фото 1
Колонки Defender V11 (65111) - фото 2
Колонки Defender V11 (65111) - фото 3
Колонки Defender V11 (65111) - фото 4
Колонки Defender V11 (65111) - фото 5
Колонки Defender V11 (65111) - фото 6
Колонки Defender V11 (65111) - фото 7
Колонки Defender V11 (65111) - фото 8
Колонки Defender V11 (65111) - фото 9
Колонки Defender V11 (65111) - фото 10
Колонки Defender V11 (65111) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Суммарная мощность
11
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 1
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 2
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 3
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 4
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 5
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 6
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 7
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 8
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 9
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 10
  • Колонки Defender V11 (65111) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
970 руб.  1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632250
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
300

Описание товара Колонки Defender V11 (65111)

Колонки 2.1 Defender V11 с питанием от порта USB позволят наслаждаться реалистичным звучанием и характеризуются широкой совместимостью. Обладая общей выходной мощностью 11 Вт и частотным диапазоном 40-18000 Гц, 2.1-канальная система с двумя динамиками и сабвуфером обеспечивает формирование четкого и насыщенного звука при воспроизведении различного мультимедийного контента. Колонки 2.1 Defender V11 выполнены в корпусе из пластика. Для плавной регулировки уровня громкости на передней панели предусмотрен поворотный механический переключатель со светодиодной подсветкой. Также имеются регуляторы низких и высоких частот.

Отзывы о товаре Колонки Defender V11 (65111)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ильшат

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги очень даже не плохо)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Для их размера это топ, играют четко , даже не думал что эти крохи так играть будут, для квартиры музыку послушать и кино посмотреть хороший вариант!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, хорошие колонки.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие колонки, но до 5 звёзд не дотягивают ( Звук очень даже хорош, громкости за глаза, дизайн хороший, но ... звук реально чистый и красивый только на большой громкости, и провод подключения короткий, от штатного стола до системника стоящего на полу едва хватило(
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Виктор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная. Пришла кстати на день раньше. Коробка помята с боку, но это уже доставка виновата. Один динамик немного болтался в корпусе. Исправил быстро. Теперь всё хорошо. Большое спасибо продавцу. Всё замечательно. Рекомендую колонку к покупке. Ни разу не жалею что купил. Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
А А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество, не стоит ждать уауууууиии
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
на фотографии смотрится гораздо больше) смотрите размеры. Звук норм
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает спасибо,не громкие но для пк пойдут
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Звук очень неплохой для компьютерной системы, НЧ динамик лучше бы вывести вниз саба, а не на заднюю стенку.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Светлана Нартова

Достоинства:


Комментарий:
качественный звук ,громкие басы хорошие
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Забрал. Пришли целые и невредимые. Какие же они крохотные))) Установил под монитор. Звук, по сравнению с динамиками монитора, просто в разы лучше, стало приятнее находится за компьютером. Хотите что-то мощное чтобы устроить дискотеку и "раскачать" соседей - это не для вас, не берите и не разочаруетесь (и не ленитесь читать только отзывы, читайте и характеристики товара). Смотрите более дорогой сегмент данной техники. При первом включении подключил полностью через компьютер. Фона в системе НЕТ. ВЧ/НЧ выставил в середину, громкость примерно на 20%, с последующим увеличением во время проигрывания музыки до 50%. Для своей ценовой категории система отрабатывает хорошо. Для просмотра фильмов, игр и прослушивания музыки с умеренной громкостью её, несмотря на размеры, хватает (на мой не искушённый слух). На всю не выкручивал, всё равно даже такой системе надо дать раскачаться. Подсветка не отключается, раздражающей глаза назвать её не могу (ну тут, как говорится, кому как). Итог: меня вполне устроила данная система, она НЕ ФОНИТ, НЕ ХРИПИТ. Буду надеяться что прослужит долго. P.S.: смотря видео с музыкой в отзывах с телефона - пользуйтесь наушниками, они лучше передадут звук (не забывайте про то что качество записи звука зависит ещё и от самого телефона); в розетку подключил через блок 5V/2A.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены и мощности звук нормальный, единственный недостаток - относительно короткий провод.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень даже не плохие колонки за эту цену
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькие, с хорошим в меру басистым звуком и качественными материалами. Регуляторы все наружу, за что отдельный жирный плюс. Включать лучше через блок.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работают для планшета или ноута отлично подходят. затакие деньги себя опровдали.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
звук чистый, классные колонки, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, как оказалось, колоночки. подключил питание тоже к компу, ничего не фонит. порылся в настройках звука в компе, появились и объемное звучание, и басы. я весьма доволен. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие колонки.За такие деньги не ожидал ,очень удивили и порадовали!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Так не плохо но одна колонка что то как будто в Нутри отвалилось
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
классные колонки,звук и дизайн на высоте! за такую цену супер!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки! но шнур для подключения коротковат,а так всё отлично играют громко ,для компьютера в самый раз рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все отлично!!!работают нормально для своей цены!!! Ребенок доволен спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактные колонки. совет, если есть дребезги в колонках при подключении питания от USB, попробуйте включить в обычную зарядку для телефонов и в розетку дребезг должен уйти
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Маргарита С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена и качество соответствуют, звук хороший.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Суммарная мощность
11
Мощность фронтальных колонок
3
Мощность сабвуфера
5
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.1 Defender V11 с питанием от порта USB позволят наслаждаться реалистичным звучанием и характеризуются широкой совместимостью. Обладая общей выходной мощностью 11 Вт и частотным диапазоном 40-18000 Гц, 2.1-канальная система с двумя динамиками и сабвуфером обеспечивает формирование четкого и насыщенного звука при воспроизведении различного мультимедийного контента. Колонки 2.1 Defender V11 выполнены в корпусе из пластика. Для плавной регулировки уровня громкости на передней панели предусмотрен поворотный механический переключатель со светодиодной подсветкой. Также имеются регуляторы низких и высоких частот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ильшат

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги очень даже не плохо)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Для их размера это топ, играют четко , даже не думал что эти крохи так играть будут, для квартиры музыку послушать и кино посмотреть хороший вариант!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, хорошие колонки.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие колонки, но до 5 звёзд не дотягивают ( Звук очень даже хорош, громкости за глаза, дизайн хороший, но ... звук реально чистый и красивый только на большой громкости, и провод подключения короткий, от штатного стола до системника стоящего на полу едва хватило(
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Виктор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная. Пришла кстати на день раньше. Коробка помята с боку, но это уже доставка виновата. Один динамик немного болтался в корпусе. Исправил быстро. Теперь всё хорошо. Большое спасибо продавцу. Всё замечательно. Рекомендую колонку к покупке. Ни разу не жалею что купил. Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
А А.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество, не стоит ждать уауууууиии
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
на фотографии смотрится гораздо больше) смотрите размеры. Звук норм
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает спасибо,не громкие но для пк пойдут
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Звук очень неплохой для компьютерной системы, НЧ динамик лучше бы вывести вниз саба, а не на заднюю стенку.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Светлана Нартова

Достоинства:


Комментарий:
качественный звук ,громкие басы хорошие
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Забрал. Пришли целые и невредимые. Какие же они крохотные))) Установил под монитор. Звук, по сравнению с динамиками монитора, просто в разы лучше, стало приятнее находится за компьютером. Хотите что-то мощное чтобы устроить дискотеку и "раскачать" соседей - это не для вас, не берите и не разочаруетесь (и не ленитесь читать только отзывы, читайте и характеристики товара). Смотрите более дорогой сегмент данной техники. При первом включении подключил полностью через компьютер. Фона в системе НЕТ. ВЧ/НЧ выставил в середину, громкость примерно на 20%, с последующим увеличением во время проигрывания музыки до 50%. Для своей ценовой категории система отрабатывает хорошо. Для просмотра фильмов, игр и прослушивания музыки с умеренной громкостью её, несмотря на размеры, хватает (на мой не искушённый слух). На всю не выкручивал, всё равно даже такой системе надо дать раскачаться. Подсветка не отключается, раздражающей глаза назвать её не могу (ну тут, как говорится, кому как). Итог: меня вполне устроила данная система, она НЕ ФОНИТ, НЕ ХРИПИТ. Буду надеяться что прослужит долго. P.S.: смотря видео с музыкой в отзывах с телефона - пользуйтесь наушниками, они лучше передадут звук (не забывайте про то что качество записи звука зависит ещё и от самого телефона); в розетку подключил через блок 5V/2A.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены и мощности звук нормальный, единственный недостаток - относительно короткий провод.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень даже не плохие колонки за эту цену
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькие, с хорошим в меру басистым звуком и качественными материалами. Регуляторы все наружу, за что отдельный жирный плюс. Включать лучше через блок.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работают для планшета или ноута отлично подходят. затакие деньги себя опровдали.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
звук чистый, классные колонки, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, как оказалось, колоночки. подключил питание тоже к компу, ничего не фонит. порылся в настройках звука в компе, появились и объемное звучание, и басы. я весьма доволен. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Артур Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие колонки.За такие деньги не ожидал ,очень удивили и порадовали!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Так не плохо но одна колонка что то как будто в Нутри отвалилось
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
классные колонки,звук и дизайн на высоте! за такую цену супер!
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные колонки! но шнур для подключения коротковат,а так всё отлично играют громко ,для компьютера в самый раз рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все отлично!!!работают нормально для своей цены!!! Ребенок доволен спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактные колонки. совет, если есть дребезги в колонках при подключении питания от USB, попробуйте включить в обычную зарядку для телефонов и в розетку дребезг должен уйти
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Маргарита С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена и качество соответствуют, звук хороший.


Колонки Defender V11 (65111) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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