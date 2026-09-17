Колонки Oklick OK-116 2.0 черный 6Вт
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Характеристики
Тип товара
Колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для микрофона; Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%970 руб. 1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для микрофона; Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Мощность сабвуфера
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
547
Описание товара Колонки Oklick OK-116 2.0 черный 6Вт
Колонки 2.0 Оклик OK-116 позволяют создать дополнительный акустический эффект во время прослушивания музыки или игр. Модель подключается к компьютеру или ноутбуку провода с разъемами 3.5 jack и USB. Чистое и качественное звучание доступно в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Соотношение сигнал/шум составляет 65 дБ. Колонки 2.0 Оклик OK-116 имеют разъемы для подключения микрофона и наушников, что удобно для проведения конференций или общения с друзьями по игре. Корпус изготовлен из прочного и износостойкого пластика. Небольшой размер и специальные ножки облегчают размещение в любом удобном месте возле экрана.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
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Бренд
Тип товара
Колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для микрофона; Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Развернуть
Мощность сабвуфера
20
Страна производитель
Китай
Колонки 2.0 Оклик OK-116 позволяют создать дополнительный акустический эффект во время прослушивания музыки или игр. Модель подключается к компьютеру или ноутбуку провода с разъемами 3.5 jack и USB. Чистое и качественное звучание доступно в диапазоне от 20 до 20000 Гц. Соотношение сигнал/шум составляет 65 дБ. Колонки 2.0 Оклик OK-116 имеют разъемы для подключения микрофона и наушников, что удобно для проведения конференций или общения с друзьями по игре. Корпус изготовлен из прочного и износостойкого пластика. Небольшой размер и специальные ножки облегчают размещение в любом удобном месте возле экрана.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Колонки Oklick OK-116 2.0 черный 6Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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