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Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт купить с доставкой в Москве
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Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт

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Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для микрофона; Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
  • Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 5
  • Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 090 руб.  1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68204
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для микрофона; Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
Мощность фронтальных колонок
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
570

Описание товара Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт

Акустическая система Oklick OK-118 создана для уютного времяпрепровождения и камерных мероприятий. Эта модель производит высококачественный стереозвук, который передаст уникальную атмосферу любимой музыки или фильма. Эта компактная система обладает мощностью 4 Вт, которая отлично подходит для использования в небольших помещениях или на рабочем столе. Питание от USB делает Oklick OK-118 удобной в использовании – достаточно подключить колонки к любому устройству с USB-портом. Регулировка громкости на передней панели позволяет легко настроить звук под свои предпочтения. Имеются разъемы для наушников и микрофона, так что акустическая система Oklick универсальна и удобна для использования в различных ситуациях. Интерфейс подключения - 3,5 мм, что обеспечивает совместимость с большинством устройств: планшетами, смартфонами, компьютерами и ноутбуками. Простота подключения и настройки делает акустическую систему Oklick OK-118 отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и удобство использования.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-118 2.0 черный 4Вт




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
Линейный стерео; Вход для микрофона; Вход для наушников
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
Мощность фронтальных колонок
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система Oklick OK-118 создана для уютного времяпрепровождения и камерных мероприятий. Эта модель производит высококачественный стереозвук, который передаст уникальную атмосферу любимой музыки или фильма. Эта компактная система обладает мощностью 4 Вт, которая отлично подходит для использования в небольших помещениях или на рабочем столе. Питание от USB делает Oklick OK-118 удобной в использовании – достаточно подключить колонки к любому устройству с USB-портом. Регулировка громкости на передней панели позволяет легко настроить звук под свои предпочтения. Имеются разъемы для наушников и микрофона, так что акустическая система Oklick универсальна и удобна для использования в различных ситуациях. Интерфейс подключения - 3,5 мм, что обеспечивает совместимость с большинством устройств: планшетами, смартфонами, компьютерами и ноутбуками. Простота подключения и настройки делает акустическую систему Oklick OK-118 отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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