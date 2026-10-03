Описание товара Колонки GMNG GG-SP600AC 2.0 черный 60Вт

Настольная акустическая система 2.0 GMNG GG-SP600AC поможет полностью погрузиться в виртуальную реальность. Каждая из колонок мощностью 30 Вт оснащена отдельными динамиками для высоких, средних и низких частот, а также фазоинверторами для более четкого звучания басов. Набор доступных интерфейсов позволяет подключить к колонкам не только мультимедийные устройства и носители информации, но и микрофоны. Входы RCA и jack 3,5. Наличие входных разъемов двух типов обеспечивает возможность проводного подключения устройств с разными интерфейсами комплектным кабелем и одновременное подключение ПК и ТВ или двух других источников звука. Разъемы для микрофонов. К колонкам можно подключить до двух проводных микрофонов, чтобы устроить караоке-вечеринку. Имеется возможность регулировки громкости и эффекта реверберации. Bluetooth 5.0. Установив сопряжение с акустикой, вы сможете передавать на неё звук со смартфона, ноутбука и любого другого мобильного устройства по беспроводному каналу. USB-разъем и SD-картридер. Акустическая система оснащена собственным медиаплеером для воспроизведения файлов с USB-накопителей и карт памяти. Регулировка громкости, тембра и баланса. Встроенные в боковую панель аналоговые регуляторы помогут настроить звучание по своему вкусу. Панель управления с дисплеем. С помощью интегрированной в корпус панели можно управлять воспроизведением с внешних носителей, включать и отключать звук и питание. На светящемся символьном дисплее отображается активный вход и текущий режим. Компактный ПДУ. В комплектацию входит плоский пульт для беспроводного дистанционного управления акустикой на расстоянии. Специальная озвучка от Петра Гланца. О включении того или иного режима акустика оповещает голосом Дедпула, персонажей «Принца Персии», «Готики» и других компьютерных игр. Мощные и функциональные колонки GMNG GG-SP600AC порадуют ценителей компьютерных игр, киноманов и меломанов. Они представляют собой полноценный музыкальный центр с караоке и широкими возможностями настройки звучания, к которому можно подключить большинство современных мультимедийных устройств и носителей информации напрямую.