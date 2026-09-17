Top.Mail.Ru
Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 1
Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 2
Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 3
Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 4
Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 5
Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
  • Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 1
  • Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 2
  • Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 3
  • Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 4
  • Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 5
  • Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 160 руб.  1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 109721
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
Мощность фронтальных колонок
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х11
Вес, г.
460

Описание товара Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт

Если вам необходимо практичное решение для вашего ноутбука, то отличным вариантом для вас является акустическая система SVEN 312. Она состоит из 2 компактных колонок, которые занимают минимум места не только на рабочем столе, но и в сумке при необходимости транспортировки. Акустика обладает отличным внешним видом, поэтому станет настоящим украшением рабочего стола. Компактная акустическая система SVEN 312 обеспечивает отличным качеством звука при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Широкополосные динамики воспроизводят частоты в диапазоне от 100 Гц до 20 кГц, поэтому звучание отличается умеренными басами. Управление громкостью и настройками звука удобно осуществлять при помощи поворотного регулятора. Система защищена магнитным экранированием, призванным защитить от вредоносного воздействия магнитных волн, которые могут стать причиной помех.

Отзывы о товаре Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный
Интерфейс USB (для флэшки)
нет
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
4
Мощность фронтальных колонок
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Если вам необходимо практичное решение для вашего ноутбука, то отличным вариантом для вас является акустическая система SVEN 312. Она состоит из 2 компактных колонок, которые занимают минимум места не только на рабочем столе, но и в сумке при необходимости транспортировки. Акустика обладает отличным внешним видом, поэтому станет настоящим украшением рабочего стола. Компактная акустическая система SVEN 312 обеспечивает отличным качеством звука при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Широкополосные динамики воспроизводят частоты в диапазоне от 100 Гц до 20 кГц, поэтому звучание отличается умеренными басами. Управление громкостью и настройками звука удобно осуществлять при помощи поворотного регулятора. Система защищена магнитным экранированием, призванным защитить от вредоносного воздействия магнитных волн, которые могут стать причиной помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Sven 312 2.0 черный 4Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...