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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) купить с доставкой в Москве
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 2
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 3
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 4
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 5
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 6
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 2
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 3
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 5
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 6
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
61 590 руб.  82 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644696
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
24.78

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01)

ИБП от компании "Связь Инжиниринг" представляет собой современное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Этот источник бесперебойного питания с форм-фактором Tower обладает различными функциональными возможностями и мощными характеристиками. Основные технические параметры: - Вес устройства составляет 24,1 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. - Активная мощность ИБП равна 2000 Вт, а полная — 2000 В·А, обеспечивая высокую производительность и стабильность в работе. - Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, что гарантирует безопасное подключение к чувствительной электронике. - Устройство оснащено 8 розетками для подключения различного оборудования. - Защита локальной сети позволяет предохранить вашу технику от сетевых сбоев. - Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от кратковременных скачков напряжения. - ИБП работает по технологии двойного преобразования (Онлайн), что обеспечивает высокий уровень надежности и минимальное время переключения на батарею — всего 6 мс. - Имеет возможность работать при минимальном входном напряжении 110 В, что позволяет использовать его в различных электросетях. - Время автономной работы при полной нагрузке составляет 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы подключенного оборудования или подключения резервных источников питания. ИБП "Связь Инжиниринг" идеален для использования в офисах, серверных комнатах и даже в домашних условиях, гарантируя надежную защиту и стабильное электропитание для вашей техники.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01)




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП от компании "Связь Инжиниринг" представляет собой современное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Этот источник бесперебойного питания с форм-фактором Tower обладает различными функциональными возможностями и мощными характеристиками. Основные технические параметры: - Вес устройства составляет 24,1 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. - Активная мощность ИБП равна 2000 Вт, а полная — 2000 В·А, обеспечивая высокую производительность и стабильность в работе. - Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, что гарантирует безопасное подключение к чувствительной электронике. - Устройство оснащено 8 розетками для подключения различного оборудования. - Защита локальной сети позволяет предохранить вашу технику от сетевых сбоев. - Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от кратковременных скачков напряжения. - ИБП работает по технологии двойного преобразования (Онлайн), что обеспечивает высокий уровень надежности и минимальное время переключения на батарею — всего 6 мс. - Имеет возможность работать при минимальном входном напряжении 110 В, что позволяет использовать его в различных электросетях. - Время автономной работы при полной нагрузке составляет 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы подключенного оборудования или подключения резервных источников питания. ИБП "Связь Инжиниринг" идеален для использования в офисах, серверных комнатах и даже в домашних условиях, гарантируя надежную защиту и стабильное электропитание для вашей техники.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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