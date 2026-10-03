ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ2БА.10-11 2000W (АПСМ.435241.022-01)
ИБП от компании "Связь Инжиниринг" представляет собой современное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Этот источник бесперебойного питания с форм-фактором Tower обладает различными функциональными возможностями и мощными характеристиками. Основные технические параметры: - Вес устройства составляет 24,1 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. - Активная мощность ИБП равна 2000 Вт, а полная — 2000 В·А, обеспечивая высокую производительность и стабильность в работе. - Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, что гарантирует безопасное подключение к чувствительной электронике. - Устройство оснащено 8 розетками для подключения различного оборудования. - Защита локальной сети позволяет предохранить вашу технику от сетевых сбоев. - Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 814 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от кратковременных скачков напряжения. - ИБП работает по технологии двойного преобразования (Онлайн), что обеспечивает высокий уровень надежности и минимальное время переключения на батарею — всего 6 мс. - Имеет возможность работать при минимальном входном напряжении 110 В, что позволяет использовать его в различных электросетях. - Время автономной работы при полной нагрузке составляет 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы подключенного оборудования или подключения резервных источников питания. ИБП "Связь Инжиниринг" идеален для использования в офисах, серверных комнатах и даже в домашних условиях, гарантируя надежную защиту и стабильное электропитание для вашей техники.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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