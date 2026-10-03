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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U

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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото 2
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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото 4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 750 руб. 
Начислим 1632 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U
86 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х22
Вес, кг.
20.3

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении. Эта модель сочетает в себе высокую мощность и широкий набор функций, обеспечивая максимальную безопасность и стабильность работы подключенных устройств. Основные характеристики включают в себя активную мощность в 900 Вт и полную мощность до 1000 В·А, что делает данный ИБП идеальным для различных категорий оборудования. С двойным преобразованием (онлайн) топология обеспечивает качественную и стабильную подачу энергии с чистой синусоидальной формой напряжения. ИБП CyberPower обладает функцией защиты локальной сети и телефонной линии, что добавляет дополнительный уровень безопасности для коммуникационных устройств. При этом имеется 6 розеток с питанием от батареи, что позволяет поддерживать несколько устройств одновременно и обеспечивает максимальную поглощаемую энергию импульса в 440 Дж. Универсальность использования достигается за счет форм-фактора Rack/Tower, что позволяет устанавливать устройство как в серверной стойке, так и в виде неподвижного блока, в зависимости от требований пользователя. Вес устройства составляет 13,2 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для перемещения в пределах офиса или дома. ИБП сможет обеспечить подключенные устройства питанием в течение 5 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С одним входящим фазом это устройство идеально подходит как для коммерческого, так и для домашнего использования. Этот ИБП от бренда CyberPower — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и защиту оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении. Эта модель сочетает в себе высокую мощность и широкий набор функций, обеспечивая максимальную безопасность и стабильность работы подключенных устройств. Основные характеристики включают в себя активную мощность в 900 Вт и полную мощность до 1000 В·А, что делает данный ИБП идеальным для различных категорий оборудования. С двойным преобразованием (онлайн) топология обеспечивает качественную и стабильную подачу энергии с чистой синусоидальной формой напряжения. ИБП CyberPower обладает функцией защиты локальной сети и телефонной линии, что добавляет дополнительный уровень безопасности для коммуникационных устройств. При этом имеется 6 розеток с питанием от батареи, что позволяет поддерживать несколько устройств одновременно и обеспечивает максимальную поглощаемую энергию импульса в 440 Дж. Универсальность использования достигается за счет форм-фактора Rack/Tower, что позволяет устанавливать устройство как в серверной стойке, так и в виде неподвижного блока, в зависимости от требований пользователя. Вес устройства составляет 13,2 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для перемещения в пределах офиса или дома. ИБП сможет обеспечить подключенные устройства питанием в течение 5 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С одним входящим фазом это устройство идеально подходит как для коммерческого, так и для домашнего использования. Этот ИБП от бренда CyberPower — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и защиту оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 86750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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