Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1500ERT2U
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 960 руб.
В наличии
Код товара: 257015
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Загружаем...
104 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Размеры в упаковке, см
50х30х23
Вес, кг.
21.8
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1500ERT2U
CyberPower OLS1500ERT2U - эта серия высокопроизводительных ИБП двойного преобразования с чистым выходным синусоидальным сигналом предназначена для защиты критически важных устройств, таких как, системы хранения данных и серверы, видеорегистраторы и системы наблюдения, сетевое и периферийное оборудование, системы аварийного энергоснабжения. Типичное применение в бэк-офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. ИБП серии Online S оснащен сервисным байпасом для технического обслуживания. Благодаря байпасу, источник питания безопасно переключается на сеть общего пользования, что позволяет сервисному персоналу выполнять быстрое техобслуживание без необходимости отключать подключенное оборудование.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
440
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
CyberPower OLS1500ERT2U - эта серия высокопроизводительных ИБП двойного преобразования с чистым выходным синусоидальным сигналом предназначена для защиты критически важных устройств, таких как, системы хранения данных и серверы, видеорегистраторы и системы наблюдения, сетевое и периферийное оборудование, системы аварийного энергоснабжения. Типичное применение в бэк-офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. ИБП серии Online S оснащен сервисным байпасом для технического обслуживания. Благодаря байпасу, источник питания безопасно переключается на сеть общего пользования, что позволяет сервисному персоналу выполнять быстрое техобслуживание без необходимости отключать подключенное оборудование.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1500ERT2U - этот товар вы можете купить по цене 104960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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