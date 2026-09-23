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ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W

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ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 1
ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 2
ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 3
ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 4
ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 1
  • ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 2
  • ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 3
  • ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 4
  • ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 120 руб. 
Начислим 1821 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646037
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Загружаем...
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ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W
97 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт, заменяемые батареи, неисправность, питание включено, питание от батареи, питание от сети
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x88x388 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х35
Вес, кг.
21.6

Описание товара ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники и сетевого оборудования. Эти ИБП обеспечивают активную мощность в 900 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что делает их идеальными для использования в домашних и офисных условиях. CyberPower оснащены функциями защиты локальной сети и телефонной линии, что позволяет минимизировать риски передачи нежелательных импульсов и скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Сразу 8 розеток позволяют подключать множество устройств одновременно, обеспечивая их защиту и бесперебойную работу даже при выключении электричества. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает какие-либо перерывы в работе подключенного оборудования. ИБП выполнены в форм-факторе Tower и используют линейно-интерактивную топологию, что позволяет им более эффективно справляться с нестабильностью в электросети. Модифицированная синусоида напряжения обеспечивает стабильную работу всех ваших устройств. С минимальным входным напряжением в 150 В и весом 18,9 кг, CyberPower являются удобными и практичными источниками питания, которые соответствуют высоким стандартам качества и надежности. Бренд CyberPower известен своим вниманием к деталям и стремлением обеспечить наилучшую защиту для вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт, заменяемые батареи, неисправность, питание включено, питание от батареи, питание от сети
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x88x388 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники и сетевого оборудования. Эти ИБП обеспечивают активную мощность в 900 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что делает их идеальными для использования в домашних и офисных условиях. CyberPower оснащены функциями защиты локальной сети и телефонной линии, что позволяет минимизировать риски передачи нежелательных импульсов и скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Сразу 8 розеток позволяют подключать множество устройств одновременно, обеспечивая их защиту и бесперебойную работу даже при выключении электричества. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает какие-либо перерывы в работе подключенного оборудования. ИБП выполнены в форм-факторе Tower и используют линейно-интерактивную топологию, что позволяет им более эффективно справляться с нестабильностью в электросети. Модифицированная синусоида напряжения обеспечивает стабильную работу всех ваших устройств. С минимальным входным напряжением в 150 В и весом 18,9 кг, CyberPower являются удобными и практичными источниками питания, которые соответствуют высоким стандартам качества и надежности. Бренд CyberPower известен своим вниманием к деталям и стремлением обеспечить наилучшую защиту для вашего оборудования.
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Отзывы


ИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W - стоимость товара 97120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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