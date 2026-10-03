Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000ERT2U
Источники бесперебойного питания от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель весом 27,6 кг обеспечивает высочайший уровень защиты, включая оборону локальной сети и телефонной линии. С форм-фактором Rack/Tower, эта система является универсальным вариантом для установки в различных условиях. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн-топология), ИБП гарантирует стабильное питание вашего оборудования с выдачей чистой синусоидальной формы напряжения, обеспечивая полную мощность 3000 В·А и активную мощность 2700 Вт. ИБП от CyberPower оснащён 9 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить и защитить все необходимые устройства. В критических ситуациях, таких как внезапные скачки напряжения, аппарат поглощает до 440 Дж энергии импульса, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность вашей технике. При полной нагрузке устройство может поддерживать оборудование до 4 минут, что позволит сохранить важные данные и корректно завершить все текущие процессы. Идеально подходящие для использования в корпоративной среде, данные источники бесперебойного питания предоставляют непрерывную защиту и стабильную работу вашей сети. Бренд CyberPower гарантирует высокое качество и надежность каждого своего решения.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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