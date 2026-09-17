ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда APC представляют собой надежные устройства, разработанные для защиты вашего оборудования от перебоев электроэнергии. Данная модель с форм-фактором Rack весит 26 кг и предлагает активную мощность 1300 Вт, а полная мощность составляет 2000 В·А. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает высокое качество выходного сигнала благодаря чистой синусоидальной форме напряжения. Устройство поддерживает защиту локальной сети, однако защита телефонной линии не предусмотрена. При пиковых нагрузках оно способно поглощать энергию импульса до 300 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность вашим устройствам. ИБП оснащён шестью розетками для удобного подключения различного оборудования. В обычных условиях время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск перезагрузки или повреждения подключенных устройств. Несмотря на вес в 26 кг, продукт эффективно функционирует с одной фазой и имеет время работы при полной нагрузке до 3 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или перехода на резервный источник питания. Эти технические характеристики делают ИБП APC идеальным решением для использования в серверных и других критически важных средах, где необходима надежная защита и непрерывная работа оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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