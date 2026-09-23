ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Эта модель, с модельным весом 4,8 кг, обладает активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, что делает ее подходящей для обеспечения работы критически важных устройств в офисах и домашних условиях. Благодаря четырем розеткам, данный ИБП способен поддерживать работу нескольких устройств одновременно. Линейно-интерактивная топология и использование модифицированной синусоиды позволяют эффективно управлять энергией, а форма Tower обеспечивает удобное размещение в любом помещении. ИБП Ippon оборудован функцией защиты локальной сети, что гарантирует сохранность данных и стабильность подключения в случае непредвиденных обстоятельств. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает мгновенный переход работы на аккумулятор. В условиях полной нагрузки устройство может проработать до 1 минуты, что дает время для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В позволяет использовать этот ИБП в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая надежную и стабильную защиту подключенного оборудования. Бренд Ippon славится своим вниманием к качеству и долговечности, предоставляя пользователям уверенность в безопасности их электроники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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