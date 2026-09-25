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ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS)

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ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 1
ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 2
ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 3
ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726648
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ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS)
7 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11

Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании и скачков напряжения. Эти ИБП идеально подходят для использования в критически важных системах благодаря своим передовым характеристикам и высокой эффективности.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании и скачков напряжения. Эти ИБП идеально подходят для использования в критически важных системах благодаря своим передовым характеристикам и высокой эффективности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RUS) - по цене 7470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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