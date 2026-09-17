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ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320

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ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 1
ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 2
ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 3
ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 4
ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 4
  • ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320
7 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
5.7

Описание товара ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники в случае перебоев с электроснабжением. Эта модель обладает рядом характеристик, которые обеспечивают стабильную работу подключенных устройств. С весом всего 4,5 кг, этот ИБП Powercom достаточно компактный и легкий для установки практически в любом месте. Он предлагает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что достаточно для поддержки многих критически важных устройств в вашей системе. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая продолжительное время работы подключённых устройств в случае отключения электроэнергии. Автоматическое переключение на батарейное питание осуществляется всего за 4 мс, что позволяет избежать перерыва в работе оборудования. Линейно-интерактивная топология и защита локальной сети обеспечивают дополнительный уровень защиты вашей электроники, гарантируя безопасность данных и соединений в сети. Однако стоит отметить, что защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Устройство разработано с использованием технологии с модифицированной синусоидой, что позволяет стабилизировать выходное напряжение и защитить электронику от колебаний, вызванных нестабильными условиями электроснабжения. Tower форм-фактор позволяет органично вписаться в любую рабочую среду, а количество фаз — 1 — делает этот ИБП подходящим для большинства бытовых и офисных условий. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения, которые могут повредить чувствительное оборудование. С таким набором функций ИБП Powercom представляет собой надежное решение для защиты вашей техники и поддержания ее в рабочем состоянии, даже в условиях нестабильной подачи электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники в случае перебоев с электроснабжением. Эта модель обладает рядом характеристик, которые обеспечивают стабильную работу подключенных устройств. С весом всего 4,5 кг, этот ИБП Powercom достаточно компактный и легкий для установки практически в любом месте. Он предлагает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что достаточно для поддержки многих критически важных устройств в вашей системе. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая продолжительное время работы подключённых устройств в случае отключения электроэнергии. Автоматическое переключение на батарейное питание осуществляется всего за 4 мс, что позволяет избежать перерыва в работе оборудования. Линейно-интерактивная топология и защита локальной сети обеспечивают дополнительный уровень защиты вашей электроники, гарантируя безопасность данных и соединений в сети. Однако стоит отметить, что защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Устройство разработано с использованием технологии с модифицированной синусоидой, что позволяет стабилизировать выходное напряжение и защитить электронику от колебаний, вызванных нестабильными условиями электроснабжения. Tower форм-фактор позволяет органично вписаться в любую рабочую среду, а количество фаз — 1 — делает этот ИБП подходящим для большинства бытовых и офисных условий. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения, которые могут повредить чувствительное оборудование. С таким набором функций ИБП Powercom представляет собой надежное решение для защиты вашей техники и поддержания ее в рабочем состоянии, даже в условиях нестабильной подачи электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320 - по цене 7050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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