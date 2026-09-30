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ИБП Powercom SPIDER SPD-850N купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom SPIDER SPD-850N

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ИБП Powercom SPIDER SPD-850N - фото 4
ИБП Powercom SPIDER SPD-850N - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-850N - фото 1
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-850N - фото 2
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-850N - фото 3
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-850N - фото 4
  • ИБП Powercom SPIDER SPD-850N - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197851
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х17
Вес, кг.
2

Описание товара ИБП Powercom SPIDER SPD-850N

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надёжные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Обладая весом всего 4,4 кг, эти устройства весьма компактны и удобны для размещения в любом офисном или домашнем интерьере благодаря своему tower форм-фактору. Powercom обеспечивает активную мощность в 510 Вт и полную мощность в 850 В·А, что делает их идеальными для большинства стандартных подключений. В устройстве предусмотрено 8 розеток, 4 из которых обеспечивают питание от батареи в случае перебоев с основным питанием. ИБП Powercom оснащены линейно-интерактивной топологией, что обеспечивает высокую степень защиты вашего оборудования, а переключение на работу от батареи осуществляется всего за 6 миллисекунд. Модифицированная синусоида напряжения гарантирует стабильную и непрерывную подачу энергии. Для дополнительной безопасности устройство предлагает защиту локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 800 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от импульсных перенапряжений в электросети. Будь то рабочее место или домашний офис, ИБП Powercom станет вашим надёжным партнёром в обеспечении стабильной и безопасной работы оборудования, защищая его от непредвиденных ситуаций и перерывов в работе.

Отзывы о товаре ИБП Powercom SPIDER SPD-850N




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надёжные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Обладая весом всего 4,4 кг, эти устройства весьма компактны и удобны для размещения в любом офисном или домашнем интерьере благодаря своему tower форм-фактору. Powercom обеспечивает активную мощность в 510 Вт и полную мощность в 850 В·А, что делает их идеальными для большинства стандартных подключений. В устройстве предусмотрено 8 розеток, 4 из которых обеспечивают питание от батареи в случае перебоев с основным питанием. ИБП Powercom оснащены линейно-интерактивной топологией, что обеспечивает высокую степень защиты вашего оборудования, а переключение на работу от батареи осуществляется всего за 6 миллисекунд. Модифицированная синусоида напряжения гарантирует стабильную и непрерывную подачу энергии. Для дополнительной безопасности устройство предлагает защиту локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 800 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от импульсных перенапряжений в электросети. Будь то рабочее место или домашний офис, ИБП Powercom станет вашим надёжным партнёром в обеспечении стабильной и безопасной работы оборудования, защищая его от непредвиденных ситуаций и перерывов в работе.
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Отзывы


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