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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726621
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.7

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев и нестабильного напряжения. Эта модель обладает форм-фактором Tower, что делает её удобной для размещения в офисных и домашних условиях. Exegate линейно-интерактивного типа предлагает активную мощность в 950 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что позволяет подключать к нему различные устройства, обеспечивая их безопасность и эффективную работу. Имея одну фазу и поддерживая тип формы напряжения с модифицированной синусоидой, этот ИБП гарантирует стабильную работу ваших приборов. Скорость переключения на батарею всего в 4 мс обеспечивает минимальное время задержки при перебоях с питанием, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Поддерживаемый диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В делает этот ИБП универсальным решением для различных сетевых условий. Оснащён четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), ИБП позволяет подключать несколько устройств одновременно. Батарея свинцово-кислотного типа обеспечивает долгосрочную и стабильную работу, требующую минимального обслуживания. ExeGate — это надежный выбор для защиты вашей техники от внезапных перебоев в электропитании и увеличения их срока службы.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев и нестабильного напряжения. Эта модель обладает форм-фактором Tower, что делает её удобной для размещения в офисных и домашних условиях. Exegate линейно-интерактивного типа предлагает активную мощность в 950 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что позволяет подключать к нему различные устройства, обеспечивая их безопасность и эффективную работу. Имея одну фазу и поддерживая тип формы напряжения с модифицированной синусоидой, этот ИБП гарантирует стабильную работу ваших приборов. Скорость переключения на батарею всего в 4 мс обеспечивает минимальное время задержки при перебоях с питанием, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Поддерживаемый диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В делает этот ИБП универсальным решением для различных сетевых условий. Оснащён четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), ИБП позволяет подключать несколько устройств одновременно. Батарея свинцово-кислотного типа обеспечивает долгосрочную и стабильную работу, требующую минимального обслуживания. ExeGate — это надежный выбор для защиты вашей техники от внезапных перебоев в электропитании и увеличения их срока службы.
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Отзывы


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