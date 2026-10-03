ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный
Источник бесперебойного питания Ippon представляет собой надежное устройство для защиты ваших электронных приборов от перебоев в электроснабжении. С компактной формой Tower и весом 4,8 кг, этот линейно-интерактивный ИБП легко размещается в любом офисе или доме. Он обеспечивает полную мощность 650 В·А и активную мощность 360 Вт, что делает его идеальным для основного оборудования, такого как компьютеры или домашние серверы. Благодаря 2 розеткам, которые питаются от батареи, Ippon защищает ваши устройства от неожиданных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает автоматическое переключение на батарею всего за 6 миллисекунд, гарантируя, что ваши устройства продолжат работу без перебоев. Также данная модель предлагает дополнительную защиту для вашей локальной сети и телефонной линии, оберегая ваше коммуникационное оборудовании от скачков напряжения. Максимальное входное напряжение составляет 290 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Ippon использует модифицированную синусоиду для формирования выходного напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Если вы ищете надежное и эффективное решение для защиты техники, источник бесперебойного питания Ippon будет отличным выбором.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Kirpich 650 360Вт 650ВА че...
-
В наличииЦена 8 320 руб.2080 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4C13.RJ.USB (EX292...
-
В наличииЦена 8 480 руб.2120 руб. в СплитИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
-
В наличииЦена 8 760 руб.2190 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850R...
-
В наличииЦена 9 030 руб.2258 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА че...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный