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ИБП CyberPower BR1200ELCD купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower BR1200ELCD

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ИБП CyberPower BR1200ELCD - фото 1
ИБП CyberPower BR1200ELCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower BR1200ELCD - фото 1
  • ИБП CyberPower BR1200ELCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 220 руб. 
Начислим 467 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП CyberPower BR1200ELCD
24 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х16
Вес, кг.
8.2

Описание товара ИБП CyberPower BR1200ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower предлагают надежную защиту для ваших электронных устройств и сетевых подключений. Эта модель может похвастать выдающимися характеристиками для обеспечения стабильной работы в условиях перепадов напряжения и временных отключений электроэнергии. Основные характеристики включают активную мощность в 720 Вт и полную мощность до 1200 В·А, что делает ее идеальной для защиты критически важных систем и оборудования. Ее линейно-интерактивный тип позволяет эффективно корректировать незначительные колебания напряжения без расхода заряда батареи. Для подключения устройств доступны 8 розеток, из которых 4 питаются от батареи, обеспечивая поддержку важным системам даже во время отключения электроэнергии. Кроме того, данная модель обладает возможностями защиты локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность вашей инфраструктуры. ИБП CyberPower имеет форм-фактор Rack/Tower, что делает его универсальным в установке как в стойку, так и в вертикальной позиции. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, а быстрое время переключения на батарею, составляющее всего 4 мс, гарантирует плавный переход без сбоев. С весом в 8,2 кг устройство достаточно компактное, чтобы не занимать лишнего места, но при этом обладает достаточной мощностью для уверенной работы. Встроенная защита от ударов, с максимальной поглощаемой энергией импульса в 125 Дж, обеспечивает дополнительный уровень безопасности от возможных перепадов напряжения и внезапных пиков. ИБП CyberPower — это надежный выбор для тех, кто заботится о стабильной работе своего оборудования и защите данных в условиях нестабильного электропитания.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower BR1200ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower предлагают надежную защиту для ваших электронных устройств и сетевых подключений. Эта модель может похвастать выдающимися характеристиками для обеспечения стабильной работы в условиях перепадов напряжения и временных отключений электроэнергии. Основные характеристики включают активную мощность в 720 Вт и полную мощность до 1200 В·А, что делает ее идеальной для защиты критически важных систем и оборудования. Ее линейно-интерактивный тип позволяет эффективно корректировать незначительные колебания напряжения без расхода заряда батареи. Для подключения устройств доступны 8 розеток, из которых 4 питаются от батареи, обеспечивая поддержку важным системам даже во время отключения электроэнергии. Кроме того, данная модель обладает возможностями защиты локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность вашей инфраструктуры. ИБП CyberPower имеет форм-фактор Rack/Tower, что делает его универсальным в установке как в стойку, так и в вертикальной позиции. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, а быстрое время переключения на батарею, составляющее всего 4 мс, гарантирует плавный переход без сбоев. С весом в 8,2 кг устройство достаточно компактное, чтобы не занимать лишнего места, но при этом обладает достаточной мощностью для уверенной работы. Встроенная защита от ударов, с максимальной поглощаемой энергией импульса в 125 Дж, обеспечивает дополнительный уровень безопасности от возможных перепадов напряжения и внезапных пиков. ИБП CyberPower — это надежный выбор для тех, кто заботится о стабильной работе своего оборудования и защите данных в условиях нестабильного электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower BR1200ELCD – стоимость товара 24220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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