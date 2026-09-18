ИБП CyberPower BR1200ELCD
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower BR1200ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower предлагают надежную защиту для ваших электронных устройств и сетевых подключений. Эта модель может похвастать выдающимися характеристиками для обеспечения стабильной работы в условиях перепадов напряжения и временных отключений электроэнергии. Основные характеристики включают активную мощность в 720 Вт и полную мощность до 1200 В·А, что делает ее идеальной для защиты критически важных систем и оборудования. Ее линейно-интерактивный тип позволяет эффективно корректировать незначительные колебания напряжения без расхода заряда батареи. Для подключения устройств доступны 8 розеток, из которых 4 питаются от батареи, обеспечивая поддержку важным системам даже во время отключения электроэнергии. Кроме того, данная модель обладает возможностями защиты локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность вашей инфраструктуры. ИБП CyberPower имеет форм-фактор Rack/Tower, что делает его универсальным в установке как в стойку, так и в вертикальной позиции. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, а быстрое время переключения на батарею, составляющее всего 4 мс, гарантирует плавный переход без сбоев. С весом в 8,2 кг устройство достаточно компактное, чтобы не занимать лишнего места, но при этом обладает достаточной мощностью для уверенной работы. Встроенная защита от ударов, с максимальной поглощаемой энергией импульса в 125 Дж, обеспечивает дополнительный уровень безопасности от возможных перепадов напряжения и внезапных пиков. ИБП CyberPower — это надежный выбор для тех, кто заботится о стабильной работе своего оборудования и защите данных в условиях нестабильного электропитания.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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