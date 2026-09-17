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ИБП Powercom IMP-1500AP купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom IMP-1500AP

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ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 1
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 2
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 3
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 4
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 5
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 6
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 7
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 8
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 9
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 10
ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 1
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 2
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 3
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 4
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 5
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 6
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 7
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 8
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 9
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 10
  • ИБП Powercom IMP-1500AP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55731
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
15

Описание товара ИБП Powercom IMP-1500AP

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надёжное и эффективное решение для защиты электронной техники от неожиданных сбоев в электропитании. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её оптимальным выбором для домашних и офисных условий. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет активную мощность 900 Вт и полную мощность 1500 В·А, что позволяет подключать и защищать устройства различной мощности. Для подключения оборудования предусмотрено 6 розеток, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что позволяет сохранять работоспособность критически важных устройств даже при отключении электроэнергии. ИБП оснащён защитой для локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность сетевых подключений. Однако защита телефонной линии в этой модели не предусмотрена. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что позволяет эффективно защищать технику от скачков напряжения. Данная модель переходит на батарейное питание всего за 4 мс, минимизируя риск прерывания работы оборудования. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида. Это решение подходит для большинства бытовых и офисных приборов, таких как компьютеры, серверы и другая электроника. Время работы при полной нагрузке составляет примерно 2 минуты, что позволяет без спешки завершить работу и корректно отключить устройства. ИБП Powercom выполнен в Tower форм-факторе, что делает его компактным и удобным для размещения в любом помещении. Этот источник бесперебойного питания является надёжным выбором для обеспечения стабильной и безопасной работы ваших устройств.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMP-1500AP




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надёжное и эффективное решение для защиты электронной техники от неожиданных сбоев в электропитании. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её оптимальным выбором для домашних и офисных условий. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет активную мощность 900 Вт и полную мощность 1500 В·А, что позволяет подключать и защищать устройства различной мощности. Для подключения оборудования предусмотрено 6 розеток, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что позволяет сохранять работоспособность критически важных устройств даже при отключении электроэнергии. ИБП оснащён защитой для локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность сетевых подключений. Однако защита телефонной линии в этой модели не предусмотрена. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что позволяет эффективно защищать технику от скачков напряжения. Данная модель переходит на батарейное питание всего за 4 мс, минимизируя риск прерывания работы оборудования. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида. Это решение подходит для большинства бытовых и офисных приборов, таких как компьютеры, серверы и другая электроника. Время работы при полной нагрузке составляет примерно 2 минуты, что позволяет без спешки завершить работу и корректно отключить устройства. ИБП Powercom выполнен в Tower форм-факторе, что делает его компактным и удобным для размещения в любом помещении. Этот источник бесперебойного питания является надёжным выбором для обеспечения стабильной и безопасной работы ваших устройств.
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Отзывы


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